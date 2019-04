Sovy začaly s hnízděním zhruba o měsíc dřív než loni. „Přimělo je k tomu teplejší počasí a dostatečná nabídka potravy. Na to, jak to u kalousů doma vypadá, se může podívat každý,“ pozval k výjimečnému on-line vysílání předseda břeclavské organizace Českého svazu ochránců přírody Libor Opluštil.

Zajímavé situace jsou navíc sestříhané do videozáznamů, takže si je zájemci mohou prohlédnout zpětně. O vysílání ale mnoho lidí neví. „Slyším to poprvé. Je to zajímavé, možná si to pustím,“ reagoval například Zdenek Hrubý.

Břeclavští ochránci přírody navázali na loňské „soví“ vysílání a díky pomoci partnerů připravili i některá vylepšení. Nová budka je opatřená vnitřní kamerou, která snímá nejen vnitřní prostor, ale umožňuje sledovat i dospělé ptáky přinášející potravu. Zvenku natáčí budku a její okolí venkovní kamera.