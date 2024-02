Kamila ji má podstoupit v dubnu v Srbsku. Protože ale není hrazená pojišťovnou, shánějí rodiče peníze na pokrytí výdajů spojených s operací i následnou náročnou rehabilitací. Na portálu Donio kvůli tomu vznikla i veřejná sbírka.

„Nejde vlastně o operaci jako takovou. Pan doktor jí napíchá jehličky do nohou i ruky, které postupně uvolní všechny spastické nervy po celém těle. Možná by se to dalo připodobnit trošku k akupunktuře. Výhodou je, že nebude mít žádnou sádru, během pár dní ji propustí a po čtrnácti klidových dnech bude moci částečně rehabilitovat,“ přibližuje máma děvčete Adriana Čulenová.

Zdroj: se souhlasem Adriany Čulenové

Cílem rodičů je, aby byla jejich páťačka do budoucna co nejvíce soběstačná. Někomu totiž operace pomůže, jinému ne. „Ale my to zkusit chceme. I kdyby měla Kamilka chodit třeba jen o berlích. Onemocněla nám v necelých dvou letech, z ničeho nic se přestala hýbat, mluvit a zapomněla vše, co se do té doby naučila. My jsme se ale nevzdali a začali bojovat, “ chválí svou dceru Čulenová.