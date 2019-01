Břeclavsko - Po silnici druhé třídy mezi Hustopečemi a Břeclaví jezdí stále více kamionů. Mnohým lidem z Břeclavska to komplikuje život.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Přede mnou pět kamionů seřazených za sebou. A v protisměru další. Předjet je? Nemožné. Poposedávám nervózně za volantem, naštvaná a zoufalá, na tachometru šedesát až sedmdesát a za mnou už slušná kolona dalších osobních aut. Tak vypadalo pondělní ráno čtenářky, který s tříměsíčním synem spěchala do Břeclavi k lékaři.

„Je to hrůza, nepamatuji si, že by po státní silnici na Břeclav jezdilo tolik kamionů. Podle značek Maďar, Němec, Ostraváci i Pražáci. Asi se rozneslo, že hlavní tah kopíruje dálnici. Proč by měli platit mýtné za rozbitou dálnici, když mohou jet zadarmo po lepší silnici?" ptá se mladá maminka, která si nepřála zveřejnit své jméno. V redakci je ale známe.

„Většina kamionů, které jely přede mnou, pokračovala na dálnici směrem na Bratislavu. Zřejmě se vyhýbají placení, jak se jen dá. Když to tak ale půjde dál, tak ze státní silnice na Břeclav bude tankodrom," kroutila hlavou nespokojená čtenářka.

Už teď jsou navzdory neustálým opravám výtluků a nejvíce rozbitých úseků „staré" silnice na Brno v některých částech patrné vyjeté koleje.

Se zvyšujícími se náklady na dopravu se kamiony vyhýbají dálnicím stále častěji. Své o tom vědí lidé v Hustopečích a Starovičkách, přes které kamiony jezdí právě po silnici druhé třídy 425, přestože souběžně vede dálnice D2. Zvláště po zdražení mýtného v uplynulém roce.

„Zatím s tím nemůžeme nic dělat," krčil rameny starosta Staroviček Vladimír Drbola. Silnice 425 je ale podle něj zahrnutá do první etapy výstavby mýtných bran na silnicích druhé třídy. „Je prioritou kraje, že tato silnice bude zpoplatněná," vyjádřil se.

Zavedení placení mýta, kromě dálnic a rychlostních silnic, i na silnicích druhé třídy podporuje také hustopečský starosta Luboš Kuchynka. Ten už dříve vyčíslil, že přes Hustopeče denně projede kolem dvaceti tisíc aut. Několik tisíc z nich jsou právě kamiony.

Zatím ale není ani zdaleka jisté, zda se mýtné brány na frekventované silnici mezi Břeclaví a Hustopečemi skutečně objeví. „Je to složitá záležitost. V současné době se diskutuje o zavádění mýtného i na silnice nižších tříd, což by mohlo věc částečně vyřešit," je přesvědčený rovněž šéf republikové dopravní policie Leoš Tržil z Lednice.

„Z devadesáti procent využívám dálnici. Je pravda, že když už občas jedu do Hustopečí i po státní silnici, tak těch kamionů je tam opravdu hodně," všiml si také další Ledničan Martin Tuček, který dojíždí za prací do Hustopečí. Na celkový stav cesty si však nestěžuje. „Není to sice špičková silnice, ale není ani z těch nejhorších," hodnotil.

I proto dává Lucie Střížová z Břeclavi při svých cestách automobilem přednost právě silnici druhé třídy. „Po dálnici nejezdím vůbec. Ta je totiž ještě v horším stavu," postěžovala si řidička, která cestuje do Hustopečí každý den do zaměstnání.

Kamiony, které se vyhýbají dálnici a ničí jeden z hlavních silničních tahů křižujících Břeclavsko, jsou ovšem jenom jedním z řady dopravních problémů v regionu.