Bavory jsou se čtyřmi sty obyvateli jednou z nejmenších, a zároveň poslední obcí pod Pálavou, které chybí jak čistírna odpadních vod, tak i kanalizace. „Důvody, proč tomu tak je, jsou různé. Nicméně nyní jsme ve fázi, kdy jsme již zažádali o stavební povolení, a budeme se napojovat na čistírnu odpadních vod v nedalekých Dolních Dunajovicích,“ přiblížil starosta Roman Studénka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkCo mu nyní přidělává vrásky na čele, jsou desítky milionů korun, které by obec za kanalizaci a její napojení vedoucí pod rychlostní silnicí R52 z Brna do Mikulova měla zaplatit. „Roční rozpočet naší obce je šest milionů korun. Kanalizace by podle předběžného rozpočtu měla stát asi pětašedesát milionů. Pokud získáme dotaci na uznatelné náklady, pak by měla být ve výši asi 63,3 procenta. Další náklady jsou pak ty neuznatelné, mezi nimi asi i pět milionů jako spoluúčast na rozšíření stávající čistírny v Dunajovicích,“ vyčíslil Studénka.

- Kanalizace a napojení na čistírnu odpadních vod v Dolních Dunajovicích vyjde Bavorské na asi 65 milionů korun.

- Pokud vše půjde podle plánu, budovat by se mohlo už v roce 2022.

- Rozšíření a rekonstrukce čistírny v Dolních Dunajovicích má stát asi 40 milionů.

Peníze sice Bavorští našetřené mají, ale ne tolik, aby náklady na projekt pokryly. „S naším rozpočtem utáhneme maximálně úvěr ve výši dvaceti milionů. Nemůžeme se jako obec zadlužit dlouhodobě více jak šedesáti procenty z rozpočtu. Pokud by tomu tak bylo, každý rok bychom museli splatit pět procent z úvěru a splácet maximálně dvacet let. To by nám na ostatní investice zbylo nejvýše půl milionu korun. Jen opravy světel stojí ročně i sto tisíc, loni jsme museli pořídit nový traktor za sedm set tisíc. A to nemluvím o opravách cest, údržbě či výsadbách. Budeme proto žádat o výjimku a doufat, že získáme dotaci vyšší,“ věří starosta.

Přestože má velká část obyvatel v Bavorech vlastní septiky, obci se pokuty nevyhýbají. „Životnímu prostředí jsme po kontrolách na pokutách za posledních deset let zaplatili asi šest set tisíc korun,“ poznamenal starosta Studénka.

Stávající čistírna v Dolních Dunajovicích je v provozu už zhruba dvacet let. Její rozšíření a modernizace vyjde na asi čtyřicet milionů. „Nyní máme kapacitu na asi 2400 ekvivalentních obyvatel, což přestává stačit. Rozšiřovat budeme proto asi o patnáct set obyvatel, když vezmu úvahu i těch sedm set z Bavor,“ upřesnil tamní starosta Josef Hasník.