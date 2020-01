Rybolov jako doména mužů? Kaprařská show potvrdila zvýšený zájem žen

Tady to tak nějak zvláštně voní. Po rybách, říká asi pětiletý chlapec, který se svými rodiči vchází do prostor břeclavského kulturního domu Delta. „Kdepak, to jsou návnady,“ opáčí mu jeho otec a už se nechává unášet rybářským outdoor vybavením, návnadami a nástrahami. Je sobota dopoledne. Kulturní dům je ze všech stran v obležení parkujících aut s českými i mezinárodními poznávacími značkami. Po roce se zde totiž koná již čtrnáctý ročník svátku všech rybářů Carp Show Moravia.

Břeclavský dům kultury Delta hostil čtrnáctý ročník akce pro malé i velké rybáře Capr Show Moravia. | Foto: Deník / Iva Haghofer