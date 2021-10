Oprávněných voličů mají v Kašnici 173. Vhodit do urny přišlo svůj hlas 123 z nich. Všechny spočítané hlasy byly platné. „Hlasovali zde i čtyři občané s voličským průkazem. Zároveň jsme čtyři voličské průkazy vystavovali my,“ doplnila Majerová.

Volby do Poslanecké sněmovny v Kašnici: 2021: 71,10 % 2017: 61,20 % 2013: 64,95 % 2010: 70,15 % 2006: 70,62 % 2002: 65,75 %

Volby do Poslanecké sněmovny v Kašnici. | Foto: se svolením starostky Jany Majerové

Sečteno. Nejmenší obec na Břeclavsku, Kašnice, která čítá něco přes dvě stovky obyvatel, má sečtené výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Volební účast byla 71,10 procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.