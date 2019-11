S nápadem posbírat tradiční a vyzkoušené recepty místních přišli přitom teprve nedávno. „O Štědrém dnu, ještě předtím, než se rozdali dárky, jsme pořádali první ročník Štedrodenního setkání sousedů. Řada lidí přinesla ochutnat i cukroví. Mnozí mají vychytané recepty, které třeba už generace dědí. A nás napadlo, že by nebylo špatné takové recepty posbírat a vydat,“ přiblížila starostka Jana Majerová.

Kniha by mohla vyjít v příštím roce, kdy bude obec oslavovat 235 let od svého založení. „Postupně oslovujeme obyvatele s žádostí o recepty. Někteří lidé se nám ozývají sami a ptají se, kdy kuchařka vyjde. Receptů na sladké i slané dobroty se nám zatím sešlo asi dvacet,“ řekla starostka.

Nápad na sbírání tradičních a ozkoušených receptů se zamlouvá také Petře Vajbarové. „Myslím, že je to fajn nápad. Určitě by to ocenily i mladší generace. Ne vždycky se totiž recepty předávají. Kromě toho ne vždy se i dochovají,“ podotkla.