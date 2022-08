Její vedení nyní řeší, jak s farou vedle kostela svatého Oldřicha naložit. „Toto místo má ducha. Navazuje přímo na kostel, řešíme jeho historii a snažíme se ji zmapovat. Provádíme historické průzkumy, abychom přesně zjistili, z jakého období fara je a zjišťujeme, jak dříve vypadala a co v ní bylo. To proto, abychom se měli od čeho odrazit,“ vyprávěl starosta obce Adam Hrůza.

Novosedelští odhadují, že pokud se rozhodnou faru opravit, budou do ní muset investovat alespoň deset milionů korun. „Lidem se to zřejmě moc líbit nebude, taková rekonstrukce s sebou nese kromě vysokých nákladů taky obrovská kvanta starostí. Na druhou stranu z historického hlediska je slušností se o faru postarat,“ přemítal starosta.

Faru nyní obec stále ještě pronajímá. „Nájemníkům však již brzy vyprší smlouva. Paní je vyššího věku a již bydlí ve specializovaném zařízení. Do budoucna se proto budova uvolní a my budeme postaveni před rozhodnutí, co dál,“ přiblížil Hrůza s tím, že v minulosti Novosedelští opravili pouze střechu tak, aby do domu nezatékalo.

O tom, zda faru prodat, nebo si ji ponechat, rozhodnou až zastupitelé. „Zbourat se ji určitě nechystáme. Fara se nachází v blízkosti návsi s kostelem, původní historickou budovou obecního úřadu a hospodou. I náves v budoucnu dozná nějakých úprav a změn, čeká nás oprava fasády radnice za asi šest milionů korun. Možná by fara mohla sloužit po vzoru té v Klentnici jako kavárna. Nebo třeba jako informační koutek. Uvidíme,“ nastínil Hrůza, jehož obec ročně hospodaří s asi třiadvaceti miliony korun.

Debata o tom, jak naložit s památkově chráněnou budovou fary z roku 1741, se rozhořela letos v zimě také v nedalekém Březí. Přestože měli zastupitelé to, zda faru prodat, nebo ponechat v majetku obce, řešit na svém zasedání už na konci února, rozhodnutí nakonec nepadlo. „Máme měsíc do voleb. Určitě necháme poslední slovo až novým zastupitelům, kteří vzejdou ze zářijových komunálních voleb,“ zareagoval na dotaz Deníku Rovnost starosta Březí Miroslav Vymyslický.

Fara v Březí je majetkem obce řadu let. Ke kompletní rekonstrukci zde nikdy nedošlo. V minulosti místní nechali opravit pouze vnější fasádu a plot. Ne však vnitřní prostory. Záměr prodeje fary letos schválila a vyvěsila rada obce. Objevil se dokonce i kupec. Řada místních, které redakce před časem oslovila, se vyslovila proti prodeji.

Argumentovali, že jde o kulturní památku nebo také tím, že není správné zbavovat se obecního majetku s historickým přesahem. Mnozí v Březí dokonce v souvislosti s farou skloňovali referendum. „Zastupitelé, radní i pan starosta jsou také jen občané. Na postavení nějakého boxu na balíky se dělaly ankety. Na tuto věc by se hodilo snad i referendum. A pokud rozhodnou o prodeji, tak prodat. Pokud rozhodnou neprodat a nechat ve vlastnictví obce, tak neprodávat. Pokud by pak bylo nutné provést nějaké opravy a nebyly by prostředky, oslovme občany. Oni rádi přispějí na opravu své památky. Nebo snad ne? Jestli tomu tak není, tak rovnou hlasujte o prodeji. Já bych prodal. Ale když se neprodá, zlobit se nebudu. A pokud by byla sbírka na opravu, tak i přispěji," zamyslel se například Vít Kadrnka.