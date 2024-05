Vinaři a vinohradníci se ve středu sešli pod Svatým kopečkem v Mikulově. Konal se tam čtvrtý ročník vinohradnického jarmarku Kázání ve vinici. Sedmadvacet firem jim prezentovalo novinky se zaměřením na precizní zemědělství.

Prohlédnout si nejnovější vinohradnickou techniku v akci a vyzkoušet si nejrůznější pomocníky pro práci ve vinohradu mohli ve středu lidé ve vinici pod Svatým kopečkem v Mikulově. Konal se tam čtvrtý ročník akce s názvem Kázání ve vinici. Vinohradnický jarmark byl tentokrát zaměřený na energetickou soběstačnost, efektivní hospodářství či automatizaci a nahrazení nedostatku pracovní síly.

Vinohradnickou a vinařskou techniku cílící na precizní zemědělství představilo sedmadvacet firem. K vidění byly osobní a užitkové vozy, čtyřkolky, traktory a vinohradnická technika.

Nechyběly ani stroje pro agronomické operace, jakými jsou třeba rozmetadla, kultivátory, podmítače nebo mulčovače, ale i postřikovací a sběrací stroje. Návštěvníci se také dozvěděli více kupříkladu i o novinkách ve výživě půdy či ochranných prostředcích.

„Kázání ve vinici je odkazem na profesora Viléma Krause, který svoje studenty přiváděl přímo do terénu, tedy na praxi do vinice. A říkával tomu kázání ve vinici," řekl prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.

A pokračoval. „Jeho odkaz jsme převzali a spojili dva světy. Ten komerční, tedy firmy, které nabízí produkty či služby vinařům, a potom vinaře, kteří v průběhu roku moc nemají čas se jim věnovat. Zde si mají možnost v jeden den na jednom místě na konkrétních ukázkách, nebo si stacionárně, maximum těch služeb a produktů prohlédnout.“

Letošním tématem bylo vše, co míří k automatizaci a digitalizaci. „Vinařství má možnost být soběstačné. Takový ostrov uprostřed státu. Vinaři si v současnosti mohou pořídit třeba dokovací stanici pro elektrická zařízení, na kterou můžou mít připojeno malé vozítko pro obsluhu do vinohradu. Současně mohou obsluhovat dron, jehož součástí je naváděcí a monitorovací systém pro zavedení různých látek, které je třeba dodat do vinohradu,“ nastínil Chlad.

A zmínil, co jej zaujalo vůbec nejvíce. „Vždycky jsem tak trochu fascinovaný technikou, která se přidává za traktory, umí projet řádkem mezi révou, a naráz dokážou provést hned dva tři úkony,“ vyzdvihl s úsměvem.