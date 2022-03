Na území města v padesátých letech minulého století podle jeho slov vzniklo na dvanáct krytů. „Byly to takzvané velitelské kryty. Takže ani v té době se nepočítalo s tím, že budou sloužit hromadnému ukrývání běžných obyvatel,“ zdůraznil Holobrádek.

Některé z krytů se nacházely pod tehdy vznikajícími bytovými domy. Jiné zase v tehdejších největších podnicích jako byl Gumotex, Fosfa či Okresní stavební podnik. Úkryt byl ale také pod budovou městského úřadu. „Už v šedesátých letech se ale koncepce ochrany obyvatelstva měnila. Tyto prostory přestaly být udržované a v provozu vůbec nebyly. Na začátku tohoto století se pak postupně vyřazovaly z evidence. Zejména ty, které se nacházely pod bytovkami. Nájemníci chtěli tyto prostory využívat smysluplnějším způsobem,“ podotkl pracovník krizového řízení.

Většina krytů se v Břeclavi vyřazovala mezi lety 2004 až 2006. Aktuálně zbyly dva. „Ovšem ani tyto dva kryty neposkytnou žádnou lepší ochranu než jakýkoli sklep,“ srovnal Holobrádek.

Obavy mírní na sociálních sítích i sami Břeclavané. Kupříkladu Yvona Strouhalová. „Běžte se projít do přírody, nesledujte zprávy a nevnímejte to tak pesimisticky, jinak se z toho zblázníte. Média šíří strach a paniku. A občas je to celé úplně jinak, než jak je to podané ve zprávách,“ vyzvala v komentáři k podobně laděnému příspěvku ve skupině Břeclaváci na sociální síti Facebook.

Funkční kryty nejsou ani v Hustopečích či Mikulově. „Když jsme mívali brannou výchovu, vzpomínám si, že jsme se bavili o tom, že sklípky pod zemí v Hustopečích tvoří takového pavouka a jsou propojené. Pamatuji se, že sklep mých rodičů měli v případě nějakého ohrožení využívat osmáci. Kdysi jsem se tomu smála. Měli jsme tam připravené plechovky, zavařené maso, uzené, špek, víno, brambory, řepu a zkrátka vše, co v těch vlhkých prostorách být mohlo,“ zmínila hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Právě prostory sklepů, kterými jsou jihomoravské obce doslova poseté, jsou v případě jakékoli hrozby nejbezpečnější. „Máme jich tu tolik, že se určitě schováme všichni. Zdůrazňuji však, že není důvod k obavám. Musíme žít dál a případně pomoci lidem z Ukrajiny, kteří k nám teď přicházejí a naši pomoc potřebují,“ zdůraznila Potměšilová.

Ještě v době socialismu býval jeden kryt také na Mikulovsku. „Nyní však nemáme žádný. Zopakovala bych to, k čemu vyzvali hasiči již několikrát – kryty jsou v naší republice pasé. Válčí se na Ukrajině. Řešíme teď, jak pomoci lidem, kterých se boje dotkly. A lidé tady nám volají kvůli protiatomovým krytům,“ kroutila hlavou Magdalena Krčmová, která má na tamní radnici na starosti krizové řízení.

Paniku ve svém okolí zaznamenala už i Břeclavanka Monika Gajdová. „Panika je teď všude okolo. Ale, upřímně, já jsem zatím neřešila, kam se jít schovat. Nevěřím, že by nám nějaké bezprostřední nebezpečí hrozilo,“ řekla.