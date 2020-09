„Nejprve odešel zástupce školy. Nyní rezignovala i paní ředitelka, která odstoupila k budoucímu datu 31. července 2021. Kromě toho se musíme obejít brzy až bez šesti učitelů druhého stupně, kteří podali výpovědi. Chybějí nám tak učitelé na matematiku, český jazyk, fyziku, informatiku, hudební a výtvarnou výchovu,“ sdělil starosta obce Zdeněk Tesařík.

Podle mnohých rodičů byly neshody ve škole dlouhodobé. „Jako rodiče jsme moc nebyli o ničem informovaní, jen co nám řekly děti, že se ve škole povídá. Někteří učitelé říkají, že vedení školy nebylo v dobré kondici, že právě kvůli němu odešli. To, co se nyní děje, se nám moc nelíbí. Dětem se vyměnili učitelé, na důležité předměty mají někoho jiného,“ neskrývala rozčarování jedna z matek, jejíž děti tvrdonickou školu navštěvují. Přestože si nepřála zveřejnit své jméno, redakce jej zná.

Indicie, že je ve škole něco v nepořádku, však podle starost Tesaříka na radnici neměli žádné. „Nezachytili jsme žádné negativní zprávy ani ze závěrů posledního šetření inspekce, ani od školní rady. Jejími členy jsou přitom třídní důvěrníci z řad rodičů. Pokud se něco dělo, nebylo nic jednoduššího než informovat zřizovatele, tedy obec,“ domnívá se.

Změny ve škole



- Z tvrdonické základní školy nejprve odešel zástupce ředitelky.



- V létě své výpovědi podali další tři učitelé druhého stupně.



- Začátkem tohoto školního roku je následovali další tři.



- Svou rezignaci odeslala vedení obce také ředitelka školy. Skončit má k 31. červenci příštího roku.

Podobně hovořila i místostarostka Kostic Vladimíra Požgayová. Škola je totiž společná pro děti z obou obcí. „V červenci jsme měli jednání obou rad, kde jsme řešili i situaci ve škole. Důvodem nespokojenosti byly, neshody, odchody učitelů a podobně. Více však nevím a nechci spekulovat. Protože školu zřizují Tvrdonice, počkáme, na čem se dohodnou jejich zastupitelé. Pokud budeme moci, rádi pomůžeme,“ zareagovala místostarostka.

Tvrdoničtí nyní vypíší výběrové řízení na nového ředitele. „Všichni se ohánějí tím, jak jim jde o blaho dětí. Očekával bych proto, že po rezignaci ředitelky své výpovědi rebelující učitelé stáhnou. Nestalo se tak. Přitom získat učitele na začátku školního roku je téměř nemožné. Když chtěli podat výpovědi, nevím, proč se nezachovali férově a neučinili tak už v červnu,“ kroutil hlavou starosta.

Vyjádření vedení školy se Deníku Rovnost získat nepodařilo.