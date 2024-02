Příchod KFC do Břeclavi přivítal. „Mám jejich jídla rád, takže je to pro mě milá zpráva,“ potěšilo Hodonského.

Obchvat Břeclavi: Novinkou je nájezd u Lanžhota i kruháč u Fosfy

Podobně hovořila třeba Soňa Kloser Mančíková. „Jednoznačně jsem pro otevření KFC v Břeclavi. Jejich služby využívám, když nestíhám oběd mezi schůzkami. Ať si každý sám zvolí, jestli tam bude, nebo nebude chodit,“ řekla.

Že by se původně americký fastfoodový řetězec v Břeclavi neujal, si nemyslí. „Můj muž jezdí jednou týdně kvůli KFC do Brna a pořád je tam plno. Neobávám se proto, že by se to tady neujalo,“ vyprávěla Kloser Mančíková.

Naopak Miloš Rufer se podniku spíše vyhne. „Možná to bude past na rodiče, jejichž děti se tam budou chtít občerstvovat. Osobně mám raději kuchyni čínskou nebo vietnamskou,“ podělil se o svůj názor Rufer.

Redakce oslovila vedení řetězce s žádostí o bližší informace, přesné místo a termín otevření. Na jeho odpovědi ale stále čeká.

Podle zjištění Deníku by ale KFC mělo vzniknout buď v blízkosti kruhového objezdu poblíž obchodního domu Tesco, nebo přímo v areálu nákupního centra Aventin při vjezdu do města od Hodonína.

V Břeclavi má začít fungovat fastfoodový řetězec KFC.Zdroj: Shutterstock

Místostarosta Břeclavi Jakub Matuška uvedl, že zprávu zaregistroval. Konkrétní informace k ní ale na radnici nemají.

„Pokud jde o využití stávajících prostor, není nutné, aby se k tomu město jakkoli vyjadřovalo. Jiné by to bylo, kdyby měl řetězec v plánu stavět na zelené louce. To bychom to pak velmi pečlivě zvažovali tak jako u ostatních záměrů. Tohle však není ten případ,“ reagoval místostarosta Matuška.

Mistři ve Velkých Bílovicích ukázali, jak řezat révu. Titul zamířil na Slovensko

Otevření fastfoodového řetězce v Břeclavi nevzbuzuje emoce pouze v návaznosti na nabídku jídel, ale také v souvislosti s dopravou. Kruhový objezd, u kterého by mělo KFC vyrůst, je totiž známým dopravním „špuntem“. V téměř pětadvacetitisícovém městě se roky hovoří o nutnosti výstavby posilujícího bypassu – dalšího pruhu, který má husté dopravě ulevit.

„Podstatnou změnu v návaznosti na otevření restaurace nečekám. Intenzita dopravy je tady už nyní obrovská. Malinko problematické by snad mohlo být to, že pokud zde opravdu řetězec s občerstvením otevře, mohl by stáhnout auta z dálnice D2, jejichž řidiči by se sem zajeli občerstvit,“ zamýšlel se Matuška.