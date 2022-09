Plnohodnotné práci na pozici promítače předcházelo školení. „Na šestnáctku jsem nemusel dělat státní zkoušky. Na pětatřicítku už ano,“ přibližuje Jabůrek filmařským slangem rozměry filmových pásek. „Zkoušky jsem musel dělat proto, abych věděl, jak zacházet s materiálem. A když se přešlo na širokoúhlé promítání, musel jsem na přeškolení,“ doplňuje.

S promítací technikou pracoval nejprve v břeclavském kulturním domě. S odchodem do důchodu v roce 1994 začal pravidelně promítat v Kině Koruna. „Hodně lidí přišlo, když měl premiéru Vinnetou. Westerny celkově byly oblíbené. Bylo to něco nového,“ vzpomíná Břeclavan.

Ne každé promítání se ale obešlo bez potíží. „Jakmile se filmová páska nějak vzpříčila, celý stroj se uzavřel, zavřelo se okénko a v celém sále byla tma,“ popisuje zážitky. V krajním případě mohl vzniknout i požár. „Základem filmové pásky je celuloid. To je vysoce hořlavý materiál a stroje staršího typu měly jako světelný zdroj uhlíky. Mohlo to tedy začít hořet. To se ale naštěstí stávalo málokdy,“ vysvětluje. V novějších typech strojů se pak používaly jako světelné zdroje žárovky. „Když žárovka praskla, udělalo to velkou ránu. Pak se ale vyměnila a jelo se dál,“ doplňuje. V současnosti už se filmy promítají jednodušším způsobem přes počítač. „Jsou to technické pokroky, proti kterým sice nic nemám, ale už to není ono,“ svěřuje se důchodce.

Během let neprošla proměnou jen promítací technika, ale také kino samotné. „Změnilo se mnohé. Do sálu se dříve šlo rovnou z vestibulu, nyní musíte po schodech. Jako východ sloužily zadní dveře. Ty se ale zastavěly a před ně se postavilo plátno,“ popisuje Jabůrek.

Co se ale nezměnilo, je Jabůrkova láska k filmu. „Líbí se mi české filmy s českými herci. Třeba Klapzubovu jedenáctku jsem sice nikdy nepromítal, ale viděl jsem ji stokrát,“ uzavírá s úsměvem.

Za dlouholeté přínosy břeclavské kinematografii zařadilo Jabůrka vedení města na letošní seznam oceněných osobností.