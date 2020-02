„Aktuálně čekáme, až nám demolici schválí stavební úřad. Budeme se snažit získat na ni dotaci. Pokud se nám to nepodaří, pak si ji zaplatíme ze svého. Plánujeme, že by ke zboření budovy kina mohlo dojít na podzim nebo v zimě letošního roku. Zároveň už i oslovujeme projektanty kvůli zpracování návrhu,“ sdělil velkopavlovický místostarosta Petr Hasil.

V plánu je výstavba budovy nové. V té by mělo najít zázemí turistické informační centrum, knihovna a základní umělecká škola. „Využili bychom ideální polohy místa, které se nachází jen několik desítek metrů od tříd základní školy. Počítáme s tím, že by v nové budově měl být i sál pro několik stovek lidí, který by základní umělecká škola mohla využívat k pořádání koncertů. V případě domluvy mezi řediteli si zároveň umím představit, že by sál mohl sloužit například i k přednáškám pro žáky základní školy nebo gymnázia,“ nastínil možné využití Hasil.

Městské budovy, v nichž nyní sídlí základní umělecká škola, infocentrum a knihovna jsou nevyhovující. „Především prostory školy jsou stísněné, kromě toho se potýkáme i s vlhnutím zdiva. U budovy knihovny máme zase problémy se střechou. Dokonce by možná bylo i nutné udělat nové stropy,“ zdůvodnil Hasil.

Demolice i opravy se v souvislosti s budovou kina skloňovaly několik let. Dříve se spíše pracovalo s myšlenkou opravy. Poslední film zde odehráli ještě před deseti lety. „Před časem jsme si nechali zpracovat posudek, ze kterého vyplynulo, že rekonstrukce by byla daleko nákladnější než nová výstavba. Mohlo by se dokonce stát, že by zůstaly jen obvodové zdi a vše ostatní bychom museli kompletně vyměnit. Momentálně je kino odstřihnuté od energií. Nemáme revize na elektřinu, plyn, ani na topení. Jediné, co budeme muset řešit, je plynový ohřívač vody. Ten je napojený na tělocvičnu základní školy,“ přiblížil místostarosta.

Obyvatelé města jsou v otázce budoucnosti devadesát let starého kina rozpačití. „Víceméně ale převládá názor budovu zbořit. Vědí, že je ve velice špatném stavu. Na druhou stranu je zde ale nějaká nostalgie a vzpomínky. Uvažujeme proto, že bychom sem umístili třeba vitrínu či památeční desku, která by lidem připomněla, co zde dřív stávalo,“ řekl Hasil.

Zda bude nová multifunkční budova hotová za dva, tři nebo pět let, podle místostarosty není jisté. „Po demolici budeme prostor nejspíš nějakou dobu využívat jako parkoviště se zpevněným povrchem,“ naznačil.

Že se místo pojí se vzpomínkami na mládí a dětství většiny obyvatel, potvrdily i reakce na facebookových stránkách místostarosty. „Naše mládí půjde k zemi. První večerní vycházka po předání občanského průkazu. Čas nezastavíme,“ napsala například Marie Bálková.

Podobně zareagovala i Íf Šálovská Bařinová. „Úplně jsem se vrátila v čase a člověk se vidí, jak tam chodil se školou, nebo pak později jako puberťák na filmy. A pak po skončení jsme se hádali o plakáty. Krásné mládí to bylo. Ale tak mládí je v háji a čas kina už je pryč. Je čas jít dá. Vzpomínky nám ale nikdo nevezme,“ vyznala se.