Klání v přímé volbě se nebojíme. Spíš chaosu po volbách, tvrdí starostové

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojní inženýr 23 000 Kč

Strojní inženýři kontroly a řízení kvality INŽENÝR ZÁKAZNICKÉ KVALITY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky:, Vzdělání - minimálně středoškolské vzdělání (technického směru výhodou), PODMÍNKA - pokročilá znalost NJ, AJ nebo FJ, Znalost řešení zákaznických problémů - 8D Report, Ishikawa, 5Why, Praxe v automobilovém průmyslu nebo přímo na oddělení kvality v obdobné pozici minimálně 1 rok, Dobrou znalost MS Office, Flexibilita, samostatnost, spolehlivost, logické myšlení, komunikační schopnosti, , Náplň práce:, Dohlíží na řešení zákaznických neshod, využívá nástrojů kvality (8D Report, řešení kořenové příčiny vady pomocí metodiky 5Why, spolupráce na FMEA procesu), Připravuje kvalitativní dokumentaci pro projektové díly, Prezentuje první vzorky zákazníkovi, Spolupracuje na řešení otázek kvality ve výrobě, Spolupracuje při zákaznických auditech, , , , Zaměstnanecké výhody:, , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.