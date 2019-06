Podle aktuálních údajů krajské hygienické stanice jsou klíšťata na vrcholu aktivity. „Jihomoravský kraj navíc patří k oblastem s vyšším rizikem vzniku onemocnění klíšťovou encefalitidou. Každoročně jde o několik desítek případů,“ uvedla Renata Ciupek.

Aktivita klíšťat na jižní Moravě je nyní na stupni deset z desetibodové stupnice. Vyšší aktivita přitom znamená vyšší riziko napadení klíštětem. Napadnout může nejen člověka, ale také psa i jiné zvíře. Typickými místy, kde se klíšťata vyskytují, jsou zalesněné oblasti kolem vodních toků. Také okraje lesů, mýtiny a lesy s podrostem.

Například Jana Zimčíková, která ráda tráví čas v přírodě okolí Brna, prodělala klíšťovou encefalitidu dokonce v těhotenství. Očkovaná proti onemocnění však nebyla. „Začalo to nenápadně, asi po čtrnácti dnech po vyndání klíštěte. Následovala bolest kloubů, hlavy a celková malátnost,“ popsala příznaky žena.

Nemoci přenášené klíštětem



Klíšťová encefalitida



nejzávažnější onemocnění, které může klíště přenést



způsobuje ji virus postihující centrální nervový systém



v těžších případech může zanechat celoživotní následky



neexistuje specifická léčba



vzniku onemocnění lze předejít očkováním



Lymská borelióza



bakteriální onemocnění projevující se zánětlivými změnami kůže a zarudnutím kůže v místě přisátí klíštěte



mezi projevy patří i bolesti kloubů, svalů a třesavkou



je léčitelná antibiotiky



účinné očkování zatím není k dispozici

Na její těhotenství nakonec nemoc neměla vliv a zdárně porodila dvě děti. „Přesto bych nyní očkování všem doporučila,“ řekla.

Klíšťat se bojí také čtyřiadvacetiletá Vanda Klestilová. „Mnoho mých známých a příbuzných prodělalo borelió-zu i klíšťovou encefalitidu. Vím, jaké obtíže jim to způsobilo,“ svěřila se. Naočkovaná však také doposud není.

Lékaři přitom očkování proti klíšťové encefalitidě doporučují. Naopak proti borelióze doposud neexistuje. Šíření nákazy ovlivní i rychlost vytažení klíštěte. „V případě, že se přisaje, je nutné jej co nejdříve šetrně odstranit. A místo přisání delší dobu čistit dezinfekcí,“ poradila Alena Žákovská, která se na Masarykově univerzitě dlouhodobě věnuje výzkumu klíšťat.

Dodala, že lidé v současnosti chodí k lékařům s podezřením na boreliózu, projevující se zarudnutím, velmi často. „Někteří lékaři pak už takovým případům věnují méně pozornosti,“ uvedla.

V posledních letech se objevily informace, že boreliózu mohou přenášet také komáři. To se však nepotvrdilo. Podle Žákovské vědci sice našli boreliovou DNA v některých komárech, ale jen ve velmi malém množství. „Neznamená to, že by komár přenášel nemoc přisáním,“ zdůraznila.

Že komáři nepřenáší boreliózu potvrdil také Oldřich Šebesta z hygienické stanice. „Žádné důkazy jsem o tom nezaznamenal. Prakticky to téměř není možné,“ poznamenal.