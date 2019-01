Břeclavsko – Každý týden koncert, na zdech nejrůznější obrazy, ale i autorská čtení nebo promítání studentských filmů. To vše nabízí mladým lidem břeclavský klub Kafé Piskla. V největších městech Břeclavska je však spíš výjimkou. Mikulovští mají soukromý klub No. 292, v Hustopečích funguje M-klub pod městem a v Pohořelicích je jen odpolední klub mládeže.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„U nás má Středisko volného času Pohořelice zřízený Klub mládeže Oáza. Tam si mohou mladí zajít čtyřikrát týdně vegetovat do nekuřáckého prostředí. Jinak tu fungují jen klasické hospody a divadelní spolek Pohoda, kam se mohou mladí přihlásit," objasnil pohořelický starosta Josef Svoboda.

Vedoucí hustopečského marketingu a kultury Dagmar Sedláčková řekla, že pro využití obnoveného městského M-klubu ještě stále hledají vhodnou náplň. Spolupracují přitom právě s mladými lidmi nebo klubovými kapelami, kterých ale v poslední době v nabídce ubylo. „Nyní jsme se vydali cestou v podobě rukodělných a výtvarných dílen. Snažíme se, aby program byl zaměřený na mladé lidi. Když jsme zkoušeli hledat vhodnou náplň, zjistili jsme, že chtějí spíše něco dělat. Upřednostňují, aby náplň byla činorodá, než aby šlo jen o pasivní způsob zábavy. Jinak prostor využíváme k pronájmu na soukromé akce, protože je tam i bar a čajovna," přiblížila Sedláčková.

Co podle ní mělo naopak slabý ohlas, byly filmové projekty, jakým byl třeba Snow film fest. „V tomto směru je konkurence velká, a tak od tohoto zaměření upouštíme," sdělila Sedláčková.

Osm hodin nestačí

Kafé Piksla v Břeclavi pořádá ve svých prostorách výstavy, koncerty, divadlo a další kulturní akce jako je třeba autorské čtení nebo promítání studentských filmů. Minimálně jednou za víkend tam mají lidé možnost slyšet živou hudbu různých žánrů. Programová nabídka je vskutku pestrá. „Nedovedu si představit, že by se někdo klubu věnoval pouhých osm hodin denně jako klasickému zaměstnání. Kdyby třeba dělal v kanceláři dramaturgii, tak to ano. Ale muselo tam být těch lidí stejně víc. Někdo by se musel starat o obsluhu a další věci, které jsou potřeba," nedokázal si majitel Piksly Václav Hanzl příliš představit fungování pod městem.

Hanzl klubem žije od rána do noci. Pod palcem má program, zásobování baru i vše ostatní. „V malých městech se podobný klub může uživit jen velmi obtížně. Piksla je malá, ale na Břeclav to bohatě stačí," dodal Hanzl.

Podle Lenky Křivánkové z Mikulovské rozvojové v Mikulově rovněž funguje soukromý klub pro mladé podobný břeclavské Piksle. „Na ulici Piaristů otevřela před rokem Libuše Marcinčáková klub No. 292. Bývají tam různé akce, koncerty, ale i dýdžejové," nechala se slyšet Křivánková.

Mikulovský klub se zaměřuje na tematické akce jako Halloween, Oscarová či Valentýnská akce. „Dříve jsme zvali i kapely, ale pro ně teď řešíme nové ozvučení. Příští víkend oslavíme narozeniny ve stylu Star Wars. A na léto chystáme klidnější režim jako cimbálky, koktejly a grilování," prohlásila Marcinčáková.