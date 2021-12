Kontroverzní saunový svět v Břeclavi oslavil tři roky. Investici za dvacet milionů korun, jejíž maximální kapacita je osmnáct osob, čeká obměna. A s ní spojené další náklady.

Saunový svět v Břeclavi. Vizualizace | Foto: Design4function

Deníku Rovnost to potvrdil místostarosta města Jakub Matuška. „Všichni již víme, že saunový svět nebyl postavený ideálně, řešili jsme řadu provozních trablů, a v posledním roce především to, jak ho uvést do stavu, aby byl v pořádku a mohl fungovat. Sice se nám nechce moc investovat další peníze do nově postaveného zařízení, ale zřejmě nám nic jiného nezbude,“ uvedl Matuška.