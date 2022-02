A právě letos slaví. V červnu to totiž bude pětadvacet let, co tamní muzeum vzniklo. Oslavovat pak budou Kobylští 11. září. „Snažili jsme se vrátit muzeum do života. Nechtěli jsme, aby to byl jen dům, který spí a čeká, až někdo zazvoní a bude se chtít podívat dovnitř. Naším záměrem bylo, aby muzeum po celý rok žilo, aby se do něj návštěvníci rádi vraceli. I z tohoto důvodu kupříkladu neopakujeme výstavy, snažíme se přinášet stále něco nového a originálního,“ vypráví jedna ze správkyň Radoslava Obadalová.