Na kolo v srdci jižní Moravy. Půjčí si je v infocentru na vranovickém nádraží

Vydat se nalehko vlakem z Brna nebo Břeclavi do středu jižní Moravy a pokračovat ve výletě na půjčeném kole. To mohou zájemci o poznávání regionu, kteří zavítají do Turistického informačního centra ve Vranovicích. Přímo na vlakovém nádraží, kde nově sídlí, si mohou kola včetně vybavení půjčit jednotlivci i rodiny s dětmi.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku