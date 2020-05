Kolem strojů prochází prošedivělý muž. Se zájmem si prohlíží letadla, zdraví se s návštěvníky setkání. „Přiletěl jsem se synem s letounem Cora z Milovic od Prahy. Syn začal létat loni na podzim a mě vzal s sebou do vzduchu. Jsem jeho navigátor a v jeho zálibě ho podporuji,“ svěřuje se jeden z účastníků soutěže Prokop Sedmidubský.

Navigátor sleduje okolí letiště, dívá se na nebe a přemýšlí i o počasí. „Let do Bořetic od nás trval necelé dvě hodinky, cesta byla krásná. Nahoře bylo před přistáním docela větrno, ale tady je fajn. Čeká nás prolétání danými body podle času, budeme hledat různé body podle fotek a pak se budeme snažit vrátit se zpátky na letiště,“ směje se muž.

Okolí letadel se začíná plnit lidmi. Jsou mezi nimi soutěžící, ale také náhodní hosté. „Takto blízko malých letadel jsme poprvé. Jsme tu jen na výletě, tak se rozhlížíme,“ říká Tomáš Karabinoš z Prahy, původem ze slovenského Prešova. „Ještěže se otevřely ty hranice, jinak bychom o toto přišli. Byli jsme právě na návštěvě na Slovensku,“ dodává Karabinoš a s malým synkem a ženou odchází okouknout další letadla.

Blíží se jedenáctá hodina a start prvního soutěžního stroje. „Dnes tu máme jednatřicet posádek. Jsou tu kolegové z Nybmurka, ze Slaného, od Českých Budějovic, Brna i Znojma. Jezdívají k nám i piloti z Chebu, ale ti dnes chybí,“ říká ředitel soutěže Ivo Lengál.

Místní letecký klub pozval pilot na letiště Kraví hora u Bořetic již poosmé. V pořádání soutěže se střídají se svými kolegy z kyjovského klubu. Dělají leteckou navigační soutěž "O kravihorský koštýř". „Tato soutěž se koná opět v rámci seriálu soutěží Národního poháru Petra Tučka, který organizuje Letecká amatérská asociace ČR. V letošním roce si mimochodem LAA ČR připomíná třicet let od svého vzniku. Asociaci založil a jako první prezident vedl právě Petr Tuček, podle kterého je pohár pojmenován. Letošní ročník poháru má díky karanténě zpoždění a soutěž na Kraví hoře bude první z letošního ročníku. Máme tu dnes i úřadujícího mistra Evropy Jiřího Krajču,“ přibližuje Lengál.

Na zelené ploše letiště roluje první stroj. Po chvilce ladně vzlétá. „Krásně jde nahoru, podívej se,“ ukazuje malému synkovi na stoupající letadlo mladý vousatý muž.

Piloty čeká soutěž se v přesném navigačním vedení letadla po trati s koridorem širokým dvě stě metrů na každou stranu, při dodržování přesného času na známých nebo tajných průletových branách s tolerancí plus minus pět sekund. „Přitom posádky vyhledávají fotografie objektů a také znaky z bílých plachet na zemi. Let končí divácky atraktivním hodnoceným přesným přistáním do vymezeného prostoru,“ vysvětluje skupince posluchačů pravidla soutěže Lengál.

Letadélka startují po pěti minutách. „My jdeme na start až někdy kolem půl druhé, tak se zatím budeme kochat krásným okolím a připravovat se,“ říká navigátor Sedmidubský a mizí mezi letadly.

Posádky letadel i hosty soutěže čeká spousta krásných zážitků.