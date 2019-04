Lidé z Vyškova by se v budoucnu mohli dostat do práce v centru města bezpečně na kole. Vedení radnice plánuje rozšířit síť cyklostezek a propojit okrajové části s centrem. Inspirovat se může třeba v Břeclavi, která je v Jihomoravském kraji považována za ráj cyklistů. Vstřícný přístup k milovníkům kol se snaží zaujmout také ve Znojmě a Blansku.

Stávající síť cyklostezek ve Vyškově vznikla zhruba před deseti lety. „Určitě chceme dát cyklistům větší možnosti. Kde to jenom trochu půjde, zvážíme vytvoření cyklopruhů, koridorů a cyklostezek uvnitř města. Není možné, aby všude byly jen cesty a chodníky,“ řekl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Vedení musí ale vycházet z toho, jak je město historicky postaveno. „Nejsme schopni rozšířit ulici. Buď zúžíme cestu, nebo omezíme chodce. Cyklodoprava je ale trend a město to vnímá,“ doplnil.

Města se snaží vyjít vstříc cyklistům

- Vyškov propojí cyklostezkami okrajové části města s centrem.

- Břeclav postavila parkovací věž pro kola a rozšiřuje současnou síť sedmadvaceti kilometrů cyklostezek.

- Znojmo limituje řeka, přesto nové cyklostezky staví. Právě vzniká nová strategie cyklodopravy, která by měla městu pomoci.

- Blansko postaví zhruba sedm kilometrů nových stezek a vybuduje úschovny pro kola.

Na nových stezkách pracují ve Vyškově už delší dobu. „Děláme napojení průmyslové zóny a okrajů měst na síť v centru,“ uvedl Celý. Zdůraznil, že město nemyslí pouze na turisty, ale hlavně na ty, kteří kolo používají jako běžný dopravní prostředek.

Snahu města pochválil cyklista z Vyškova Jakub Karásek. „Nové stezky by byly výhodné. Třeba u průtahu směrem k pivovaru se cyklistům pohybuje velmi špatně. Chtělo by to také více stojanů na kola. V zahraničí jsou u nich běžně i šroubováky a pumpičky,“ zamyslel se.

Ve snaze udělat město pro cyklisty přívětivější by si Vyškov podle milovníků kol mohl vzít příklad z Břeclavi, která ale má historickou výhodu širších ulic. Tam se kromě dalších plánovaných stezek a nové cyklověže na parkování kol mohou pochlubit téměř třiceti kilometry hotových speciálně označených úseků pro cyklisty. „Břeclav si nemůže dovolit nebýt přívětivým městem k cyklistům, u nás je kolo základní dopravní prostředek. Mimo jiné chceme do budoucna propojit areál podzámčí v centru města s městskou částí Poštorná,“ informoval mluvčí města Jiří Holobrádek.

Podle dopravního experta Romana Budského je vidět, že se do stezek hodně investuje. „Občas se ale staví až moc živelně a takzvaně odnikud nikam nebo na místech, kde cyklisté moc nejezdí,“ vysvětlil problém expert.

Podle něj by prospělo, kdyby i řidiči aut více používali kola. „Tento fenomén popsali v Nizozemsku. Motoristé, kteří budou používat občas cyklodopravu, jsou pak logicky k cyklistům ohleduplnější,“ uvedl.

Ve Znojmě by také upřednostnili centrum plné chodců a cyklistů místo aut a pracují na několika nových cyklostezkách. „Podporujeme také kampaně jako Do práce na kole, Den bez aut a podobně,“ vysvětlila tisková mluvčí Zuzana Pastrňáková. Podle ní teď ve městě zpracovávají novou strategii cyklodopravy.

V Blansku se i přes kopcovitý terén daří stezky stavět a v blízké době by mělo jich vzniknout až sedm kilometrů.

Vedení města se také snaží v blanenském centru vyřešit situaci příliš mnoha zaparkovaných aut. „Dosažitelným kompromisem by mohlo být dostat auta do podzemních garáží a do budov a povrch nechat pro chodce, cyklisty a koloběžkáře,“ uvedl blanenský mluvčí Ondřej Požár.

ADAM KOŠIR