Řeč je o raritě s názvem boleradská kolobka nebo taky TOČR. „Znamená to Taneční orchestr Českého rozhlasu. Elegantní tanec za zvuku orchestru, stejně jako elegantní pohyby těchto chlapíků na kolobce. Kolo se jim tehdy zdálo málo stabilní, a vzhledem k nutnosti ochutnávat všechno dobré pití zase nepřicházelo v úvahu motorové vozidlo,“ směje se Vašíčková.

Právě díky ní originální pětimístná koloběžka pro neomezený počet lidí s malou plošinou a bednou s polstrováním k odpočinku opět spatřila denní svit. „Byla to úplná náhoda. Čtvrtého září se nám ženil kamarád. Sháněla jsem jeho fotky z mládí a přistála u mě fotka, kde sedí právě na kolobce. Věděla jsem, že existuje, ale do té doby jsem ji nikdy naživo neviděla. No a napadlo mě, že bychom ho na té kolobce po obřadu mohli svést. Jako vzpomínku,“ vypráví sympatická žena.

Na zprovoznění kolobky měli přitom Boleradičtí vcelku šibeniční termín. Pouhých čtrnáct dní. „Manžel říkal, že kolobka určitě pojízdná nebude, že to neklapne. Ale my jsme se do toho ještě s jednou kamarádkou a dalšími šikovnými chlapy pustili. Vytáhli jsme ji, odvezli k nám na dvůr a zjistili, co bude potřeba udělat, aby byla alespoň pojízdná. Nakonec jsme ji nově očalounili, kamarád automechanik opravil brzdy, přidali svatební lavici a společnými silami jsme ji dali dohromady tak, aby byla zase hezká,“ vzpomíná Vašíčková.

BOLERADSKÁ KOLOBKA

- Jako spolehlivé přibližovadlo si ji sestavila ji parta chlapů mezi lety 1981 až 1982.

- Kolobka byla asi deset let ukrytá v boudě na místním fotbalovém stadionu.

- Chlapi s kolobkou vyráželi nejen za zábavou do okolních obcí, ale také na výlety. Vypravili se kupříkladu do slovenského Šaštína a zúčastnili se opakovaně třeba i kyjovského závodu historických kol Pedál šou. Zdolali také kyjovskou míli od milotického zámku ke kyjovskému letišti.

- V zimě sloužila kolobka pánům na hřišti k trénování školy smyku na sněhu.

- Boleradskou kolobkou se dokonce nechali inspirovat nadšenci z Adamova na Blanensku. Ti vytvořili její kopii, kterou nazvali Kvasarka. Projeli s ní celou republiku.

Cíl, jímž bylo dojmout svatebčana, se nadšencům zadařil. „Kamarád byl v šoku, něco takového nečekal. Vlastně to nečekal asi nikdo. Už když jsme ji vytáhli z boudy a vezli k nám, vzbuzovala pozornost. Lidé se otáčeli, někteří vzpomínali, jiní ji viděli prvně. Teď bychom si moc přáli, aby zase neskončila na deset let v depozitu. Bylo by hezké ji vytáhnout třeba vždycky k oslavám Dne dětí nebo na sraz rodáků. Dříve si ji prý přebírali mladí kluci z generace na generaci. Kéž by tomu tak bylo i teď,“ přeje si žena.

V dobách největší slávy kolobka fungovala na jednu autobaterii, která poháněla klakson, světla a blinkry. „A taky na jeden kastl piv, který zase poháněl nohy manuálních zdrojů. Kastl byl po jednu dobu nahrazený konví od mléka, upravenou pípou a pumpou pro kvalitnější pohon. Bedna se stala obrovským poutačem pro příslušníky policie Československé, a posléze České republiky, kteří trvali u nejedné posádky na otevření, aby se přesvědčili, že tam není ukrytý motor,“ popisuje vtipně Vašíčková.