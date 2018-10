Kolony aut. Mikulov stojí, zlobí se řidiči

Mikulov - Přes Mikulov už nejezdím, musela bych vstávat o dvě hodiny dřív, rozčilovala se v úterý Iva Haghofer z Rakvic na Břeclavsku. Není sama. Až hodinové čekání ničí už několik dnů řidiče, kteří projíždějí přes Mikulov směrem ke státní hranici. Lépe řečeno stojí na hlavním tahu městem v dlouhé koloně.

Kvůli špatnému stavu mostu u Pasohlávek tam od května řídí dopravu semafory a průjezdný je jen jeden jízdní pruh. Tvoří se tam kolony.Foto: Deník/David Kvapil

Důvodem jsou práce na silnici I/52. Za kolony může zejména údržba mostu před někdejším hraničním přechodem ve směru na Drasenhofen, kde je provoz svedený do jednoho pruhu a řídí ho semafory. „Jedná se o běžné povrchové zásahy, které stihneme dokončit do konce října,“ slíbil ředitel brněnského střediska Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.



Kolony zasahují až do města, kde zejména najeté kamiony často blokují kruhové objezdy u supermarketů. „Kvůli nim stojí v Mikulově auta na silnicích často ze všech stran,“ popsala Haghofer. Někteří Mikulované proto podle ní začali využívat polní cesty.



Podle šéfa břeclavského dopravního inspektorátu Jiřího Macha zhoršuje situaci nezodpovědné chování některých řidičů. „Když vím, že tam neprojedu, tak tam přece nejedu,“ apeloval.



Dělníci na silnici I/52 momentálně opravují také úsek u Bavor. Provoz je tam ale obousměrný. Další zdržení čeká řidiče na mostě u Pasohlávek. Práce tam mají trvat až do konce dubna.



RADKA KONEČNÁ