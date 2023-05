Mnozí obyvatelé města u řeky Dyje i sousedních obcí zažívají nepříjemné období. Patří mezi ně například Jaroslav Třetina z Lanžhota. „Tak masivní výskyt komárů si aspoň deset roků nepamatujeme. Asi nejhůř to odnáší cyklisté s holými nohama a rukama, kteří si tak odvážejí od našeho lužního lesa velice nepěkný zážitek,“ řekl Deníku.

Aktuální zkušenosti s komáry má i kastelán zámečku Pohansko Pavel Gajda. „Tady na zámečku sice komáři jsou, ale není jich moc. Spíše jsou dole, směrem k Soutoku. Když ale nějaká skupina cyklistů přijíždí z lesa, přilétá s ní i hejno komárů. S repelenty se to ale dá vydržet. Známí mi říkali, že kdyby repelent neměli, bude to pro ně kruté,“ přikývl kastelán Gajda.

Odborník na komáry Oldřich Šebesta z protiepidemického odboru hygienické stanice předpovídal na základě pozorování už z konce dubna, že například v polesí Lanžhot je pravděpodobný vznik lokální komáří kalamity. U Kančí obory v Břeclavi pak v zaplavených tůních byly larvy kalamitních druhů komárů.

„Tak velký výskyt komárů, jako je letos, v předchozích letech nebyl. Minulý týden se teprve chystali k vylíhnutí. Larvy byly ještě ve vodě, ale bylo vidět, že se něco chystá. Vývoj jde ale strašně rychle,“ upozornil v úterý komárolog.

Zdroj: Lesy ČR

Příčinou současného množství otravného hmyzu je podle něj to, že při dubnových deštích se vylila z břehů Dyje, která dosáhla až druhého povodňového stupně.

„Došlo k zaplavení obrovských ploch, a to i s líhništi komárů, které v minulých letech zaplavené nebyly. A to především v oboře Soutok, takže nejhorší to bude v místech, která přiléhají k Soutoku, tedy část Břeclavi, Lanžhot a ještě částečně Kostice. Navíc přišly záplavy až v druhé polovině dubna, kdy bývá tepleji, takže i vývoj je rychlejší,“ popisoval Šebesta

Štípání už po týdnu

Při teplém počasí podle něj dokáží komáři už týden po záplavách také štípat. „Nyní se jeden jarní cyklus ukončuje, komáři vyletěli, budou otravovat a během měsíce se začnou postupně ztrácet. To ale vůbec nic neříká o tom, co bude dál. Pokud voda opadla, ale pak znovu nastoupí, objeví se další komáři. A začne nový cyklus,“ upozornil odborník.

Například Břeclavští se snažili komáří kalamitě předejít nebo ji alespoň utlumit postřikem. Deníku to potvrdil starosta Svatopluk Pěček.

„Postupujeme důsledně podle pokynů hygienické stanice, která monitoruje aktivitu komárů na jižní Moravě. Na základě jejího doporučení jsme bezodkladně zajistili distribuci biologického přípravku na likvidaci komářích larev. Kvůli ochraně obyvatel, návštěvníků, ale i zvěře v oborách bylo ošetřeno několik hektarů podmáčené vodní plochy,“ sdělil starosta Pěček.

Jak doplnila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková, lesníci se již na konci dubna zaměřili na okolí zámečku Pohansko, ale i další lokality obory Soutok. Pracovali také v Kančí oboře, dále pak u Lednice, Lanžhota či Kostic.

„Insekticid účinkuje specificky jen na larvy komárů. Během čtyřiadvaceti hodin dochází na ošetřených plochách k masivnímu úhynu larev,“ osvětlila mluvčí.

Jak ale připomněl hygienik a odborník na komáry Šebesta, dosah postřiku v rozsáhlém zaplaveném území je dost omezený. Právě ale rozsah záplav se projevil velkým rozdílem výskytu komárů na Břeclavsku a Hodonínsku. „Řeka Morava se v podstatě nevylila, nedostala se ani do prvního povodňového stupně. Navíc v izolovaných tůních je provedený postřik účinnější,“ upozornil odborník.

Hodonínští tak mohou být navíc po aplikaci postřiku na přelomu dubna a května mnohem klidnější. „Postřiky prováděli dokonce naši hasiči. Ve spolupráce s hygienickou stanicí se každoročně sleduje výskyt komárů a podle zjištěného množství se nasazují postřiky,“ reagoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček

Situace by se ale mohla změnit po období výraznějších dešťů a následných zvýšených počtech komárů. Zatím je ale lidi v Hodoníně u řeky Moravy komáří bzukot příliš netrápí. „Komára jsem tady zatím letos neviděl. Hned to zaklepu do dřeva,“ oznámil z hodonínského přístaviště tamní provozovatel František Ondruš.