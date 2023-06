Ve srovnání s předchozími třemi lety současná situace mezi lidmi zvýšila zájem o repelenty přibližně o třetinu. „Na některých místech se blížíme kalamitnímu stavu. Ne v obcích, ale třeba na Soutoku, tam už to kalamita je. Zcela objektivně to stanovit nejde, ale na stanovištích považuji za kalamitní stav, když je v pastích více než tisíc kusů za noc,“ řekl Šebesta.

Zastávky na zmapování stavu byly u Křivého jezera za obcí Bulhary, u Prostředního rybníku nedaleko kempu Apollo mezi Lednicí a Břeclaví a pak na zmíněném Soutoku. „U Křivého jezera to ještě není taková hrůza. Vynásobte si množství komárů třikrát a zjistíte, jak to vypadá na Soutoku. A to je ještě pořád málo,“ vyprávěl Šebesta.

VIDEO: Otravné bzučení u Břeclavi, za komáří kalamitu může jarní vylití Dyje

Ředitel lednické firmy Leroy Cosmetics Roman Vyskočil upozornil, že na Soutoku za osmnáct hodin v pastích uvízlo až osmnáct tisíc komárů. „Na všechny fungují stejné repelenty. Je ale fakt, že některé jsou agresivnější, jiné zase nebezpečnější. Na nás už je jen vyrobit prostředky, kterými je odpudíme. A abychom jich měli dostatek, je zásadní podílet se na sledování stavu komáří populace a jejího vývoje,“ zdůvodnil Vyskočil.

V každé ze sledovaných lokalit se vyskytují jiné druhy komárů. „Na jihu Moravy jsme si už pomalu odvykli, že je tady máme. Poslední roky bylo sucho a komáři se nevylíhli. V minulosti bývaly lokální záplavy i čtyřikrát do roka. A stačil týden intenzivního deště, aby proběhla všechna stádia jejich vývoje. A kalamita byla na světě,“ připomněl Vyskočil.

Podívejte se, jak lesníci řešili hrozící kalamitu

Momentálně lze na jihu Moravy rozlišit padesát druhů komárů. Peklo na Soutoku mají podle Šebesty na svědomí dva z nich. „Kupodivu už jsou to letní druhy. Jarní se prakticky neobjevují, přece jen záplavy přišly trošku později. Letní druhy jsou nebezpečnější, jsou schopné zalétávat do větší vzdálenosti od místa vylíhnutí,“ srovnával Šebesta.

V lužních lesích se pak daří dalšímu nepříjemnému druhu, který dokonce může přenášet západonilskou horečku. „Je to pro nás nejběžnější komár pisklavý. Vážnější nemoci pak mohou přenášet invazivní nepůvodní druhy, jakými jsou například komáři tygrovaní. Ovšem nesmíme je přeceňovat. Doma jsou v Itálii a k žádným hrůzám nedochází. Lidé tam žijí normálně jako u nás,“ řekl odborník.

Chování komárů v terénu a jejich reakci na různé druhy ochrany pozoruje Roman Vyskočil pravidelně i při několikadenních testováních. „Zajedeme autem doprostřed lesa, nastříkáme se a sedíme v podvečer třeba jen v trenkách někde na terase. Na vlastní kůži pak pozorujeme, kolik komárů si sedne, jestli nás bodnou, případně, kolik nás jich bodne. Například náš 3D repelent jsme takto testovali tři dny,“ usmíval se Vyskočil.

V areálu lednické firmy vyrábějící repelenty známé jako Predátor bylo mezitím živo. Příprava na odeslání další zásilky byla v plném proudu. Ochranu před bodavým hmyzem tam dělají od katastrofických záplav v roce 1997.

Jako Američané v džungli

„Tehdy repelenty na trhu chyběly. Požádali jsme Státní zdravotní ústav o recepturu, protože jsme o takové výrobě neměli ani ponětí, zabývali jsme se totiž parfémy. Doktor František Rettich nám ji sestavil, my jsme na ní zapracovali a do čtrnácti dnů jsme ze skladu vyváželi první repelenty. Vlastně jsme jimi pokryli díru na trhu,“ vzpomněl Vyskočil.

Predator má podle něj v sobě látku, kterou původně vymysleli Američané pro vojáky pohybující se v džungli. „Máme i repelenty s účinnými látkami na přírodní bázi, ovšem ty mají jednu nevýhodu. A to jsou alergeny,“ dodal Vyskočil.