Komunitní centrum nahradí faru. Stavba má stát čtyřicet milionů

Přibice – Komunitní centrum s víceúčelovým sálem vznikne na místě bývalé fary v Přibicích na Pohořelicku. Budova svému původnímu účelu nesloužila a chátrala.

Komunitní centrum s multifunkční halou má vyrůst v Přibicích na místě bývalé fary.Foto: Garpemma/Karel Chadima

Město výměnou za faru nabídlo církvi pozemky. „Výstavba komunitního centra by měla vyjít na čtyřicet milionů korun. Máme šanci, že na projekt získáme dotaci z evropských fondů. Splňuje totiž hned několik bodů, které jsou pro udělení dotace potřeba. Snad se to podaří,“ uvedl přibický starosta Miroslav Effenberger.



Obec ještě čeká na stavební povolení. Vyřízené má být do konce srpna.



DOMINIKA SVOBODOVÁ