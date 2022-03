Napadlo ho to ve chvíli, kdy poměrně dlouho do protisměru nejela žádná auta. „Zdálo se mi to divné, jak jsem se pak blížil k mostu u Rakvic, už jsem viděl, že se tvoří kolona. Že ji ale povedou koně, to mě nenapadlo,“ usmíval se muž, který je sám velkým milovníkem koní. „Doufám, že se jim nic nestalo,“ doplnil.

Labutě narazily do elektrického vedení na Břeclavsku. Jedna přišla o křídlo

Policisté v úterý kvůli pohybu zvířat dálnici ve směru na Brno asi na deset minut uzavřeli. Koně utekli jednomu místnímu chovateli. „Naštěstí nedošlo k žádné nehodě, před třetí hodinou už se koně podařilo odchytit a dálnice byla opět průjezdná,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.

Pro zvířata si dorazil majitel. „K jejich odchycení už došlo mimo prostory dálnice. Stejně tak, jak koně překonali svodidla a dostali se na dálnici, se prakticky ihned zase dostali i z ní,“ popsal Chaloupka.