Vyhlášku, kterou společně utvořili členové pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých zastupitelských klubů, kvitují i Břeclavané, které Deník Rovnost oslovil. „Je to dobrý nápad. Poslední dobou totiž lidé odpalují ohňostroje při sebemenší příležitosti. A je jedno, jestli jde o narozeniny nebo o svatbu,“ zmínil kupříkladu Zdeněk Řezáč.

Zákaz odpalování petard, pyrotechnických efektů a ohňostrojů v zastavěné části města platí po celý rok. S výjimkou oslav Silvestra. „Povoleno je to 31. prosince od šesti hodin večer do půlnoci a 1. ledna od půlnoci do dvou hodin do rána,“ upřesnil místostarosta Zemánek. Výjimka se vztahuje také na předem řádně ohlášené a schválené akce.

Za krok správným směrem opatření označila také Martina Hanáčková. „Vítám to. Nebála bych se ale v tomto jít ještě dál a zákaz bych klidně rozšířila i na Silvestra. Argumentů proti ohňostrojům je asi třicet. Argument pro je přitom pouze jeden – je to barevné a dělá to bum,“ smála se žena s tím, že stále více jsou v kurzu takzvané no sound ohňostroje, tedy ohňostroje bez zvuku.

Břeclav je jedním z posledních větších měst v okrese, kde zastupitelé schválili vyhlášku zakazující pyrotechnické akce. Loni v lednu začalo platit celoroční omezení v Mikulově. Zcela je škrtli v lokalitě Svatého kopečku, Kozího hrádku či městského parku u hřbitova. Střílet se nesmí od deseti hodin večer do šesti ráno. Výjimku tvoří i zde pouze silvestrovská noc, kdy je zákaz posunutý na druhou hodinu ranní.

Průkopníkem se na Břeclavsku staly Hustopeče. Regulace tam funguje již od roku 2015. „Stávalo se nám, že hosté vináren a restaurací odpalovali ohňostroje kdykoli se jim zachtělo. Proto jsme se v zastupitelstvu domluvili, že to omezíme. Každý, kdo chce uspořádat ve městě na veřejném prostranství ohňostroj, o to musí požádat. Zpočátku jsme sem tam řešili nějaké přestupky, ale nyní již problém nemáme. Musím říci, že se nám vyhláška skutečně osvědčila,“ nechala se před časem slyšet starostka Hana Potměšilová.

V Hustopečích platí pouze dvě výjimky. A to 30. dubna v čase od šesti do deseti hodin večer a 31. prosince vždy od šesti hodin odpoledne do jedné hodiny v noci.