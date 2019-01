Velké Pavlovice – Podezření z hospodářského pochybení stojí za nenadálou změnou ve vedení velkopavlovické základní školy. Po šesti letech skončil v ředitelském křesle Ludvík Hanák. Případ prověřují policisté.

Představitelé radnice nyní zvažují variantu, že tamní „základku" a sousední městské gymnázium povede jeden člověk. Jasněji má být na konci týdne. „Věc je v šetření, ale k odvolání vedl závažný důvod. Neplánovali jsme to, rozhodli jsme se tak kvůli hrubému porušení a překročení pravomoci. Zareagovat jsme museli, konkrétnější být nechci," reagoval starosta Velkých Pavlovic Pavel Procházka (ODS).

Rozhodnutí o změně ve vedení školy padlo minulý týden. Velkopavlovičtí o něm informovali jako o odvolání, exředitel Hanák to však vyvrací. Tvrdí, že odešel na vlastní žádost.

Na dotaz Břeclavského deníku Rovnost uvedl, že pochybení připouští. „Odvolání je ale mylná informace. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti hospitalizovaný v nemocnici. O návratu do školy neuvažuju, k pochybení došlo," oznámil Hanák.

Konkurz či sloučení

Bývalý ředitel vedl velkopavlovickou školu šest let, loni post obhájil. Ve funkci měl zůstat až do roku 2020. Případ nyní leží na stole policistů. „Zabýváme se financováním na základní škole, v současné době je věc v prověřování. Více k tomu zveřejňovat nebudeme," potvrdila mluvčí policistů na Břeclavsku Kamila Haraštová.

Vedení města nyní vybírá ze dvou možností: nové výběrové řízení nebo sloučení funkcí, což by znamenalo jednoho ředitele pro základní školu i gymnázium. „Čekají nás organizační změny. Už jsem to probíral s vedoucí školského úřadu. Pod jedním ředitelem školy fungovaly už dříve, teď máme zkušenosti s oběma modely. Pro nás jako zřizovatele by asi bylo lepší a přehlednější, kdyby došlo ke sloučení. Musíme ale počkat na názory zastupitelů, s nimiž se sejdeme v týdnu," nechal se slyšet starosta Procházka.

Jasno bude v následujících týdnech, v září žáky přivítá nová tvář. „Chceme, aby nový školní rok začal v plném složení. Časově to může zkomplikovat konkurz, více ale budeme opravdu vědět až později," dodal Procházka.

Se „základkou" je ve Velkých Pavlovicích spojená novodobá historie tamního školství. Skončivší Hanák nastoupil do funkce v roce 2009, kdy nahradil jednoho z nejdéle sloužících ředitelů Antonína Kavana.