Petr Prudík z Adamova na Blanensku do Brna jezdí za prací a cestování náhradní autobusovou dopravou bylo podle něj zdlouhavé a vyčerpávající. Na cestě strávil oproti jízdě vlakem denně desítky minut navíc.

„Z autobusu navíc člověk vylézal úplně zbitý. Moc komfortní to nebylo. Takový průjezd po kostkách kolem bílovického mlýna, to byla každý den solidní masáž. Do toho čekání na několika semaforech, ucpané Brno, zpoždění. Když pak začaly jezdit autobusy místo kolem řeky Svitavy přes Křtiny, jízda do Brna se o dost protáhla,“ řekl Deníku Rovnost muž.

Změny v jízdních řádech přehledně. Podívejte se, kterých linek v Brně se dotknou

Roční výluka na trati mezi Brnem a Blanskem komplikovala jízdu také řidičům. Na silnici kolem řeky Svitavy mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou totiž museli čekat na několika semaforech.

Podívejte se, jak vypadala oprava koridoru mezi Brnem a Blanskem:

Kvůli stavebním pracím i výlukovým autobusům. „Semafory u řeky jsou pekelné. Člověk tam čeká dlouhé minuty, pak se rozjede a bum, další semafor. Už aby se doprava v tomto úseku vrátila do normálu. A také doufám, že se silnice v dohledné době opraví. Už před výlukou byla na některých místech ve strašném stavu a teď dostala ještě víc zabrat,“ poznamenal jeden z řidičů Petr Polišenský z Brna.