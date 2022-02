Všechny domácnosti z obcí na Břeclavsku a Hodonínsku, které loni v červnu zpustošilo tornádo, již plně využívají dodávek elektrické energie. Ty se během jednoho měsíce podařilo obnovit společnosti eg.d. I díky výstavbě dočasného vedení na dřevěných kůlech.

Energie, vytápění a elektřina, ilustrační foto | Foto: ČTK

Kompletní obnovu a modernizaci elektrického vedení pak společnost chystá letos v létě. „Ve středu 9. února by mělo dojít k zahájení dalších prací. V Hruškách budeme osazovat moderní kioskové trafostanice a následně se pak pustíme do kabelizace vedení napětí v postižených obcích. Dřevěné sloupy z ulic postupně zmizí a nové vedení v zemi bude díky tomu stabilnější, bezpečnější a pokud by se do budoucna opakovala podobná kalamita, tak nedojde k takovým škodám na elektrickém vedení, k jakým došlo,“ přiblížil mluvčí eg.d Roman Šperňák.