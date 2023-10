Nynější situace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině je podle něj pro takový akt nejpříhodnější. „Není nejmenší důvod, proč by se po tomto člověku měla v Mikulově nebo kdekoli jinde jmenovat ulice. Vždyť to byl sovětský hrdlořez, který vedl do Československa vojenské jednotky v roce 1968 a v roce 1956 vpadl do Maďarska, kde umírali lidé,“ upozornil autor petice.

Názory Mikulovanů, které Deník v Koněvově ulici a jejím nejbližším okolí oslovil, se různily.

„Poprvé jsem o petici slyšel asi před dvěma měsíci. Neztotožňuji se s ní, stejně jako celá má rodina. Jeden aspekt je přidaná administrativa. Kupříkladu já jsem si dělal nový občanský průkaz před měsícem. To znamená, že bych byl nucený jít si vyřídit nový, což je v mém nabitém kalendáři velká komplikace,“ sdělil například obyvatel Tomáš, celé jméno zveřejnit nechtěl. Redakce ale celé jméno zná.

Druhý důvod je podle něj ten, že ať už to v Rusku vypadá jakkoliv, název Koněvova odkazuje na období druhé světové války, které s aktuálním děním nijak nesouvisí.

Žena, která bydlí v ulici přímo sousedící s Koněvovou, byla zase změně názvu ulice spíše nakloněná. „Lidé by to měli složitější kvůli dokladům, takže vcelku chápu, že jsou proti. Já jsem ale dlouhodobě velmi protiruská, takže za mě by to za to stálo,“ řekla obyvatelka ulice 1. května, která se odmítla představit.

Podle autora petice Tichého jsou lidé v Mikulově spíše neteční a název ulice příliš neřeší. „V současnosti má Koněvova ulice poměrně málo stálých obyvatel. Vesměs jsou zde penziony nebo bytové domy, kde se točí hodně lidí. A těm je to jedno,“ nechal se slyšet petent.

Mladá číšnice, s níž redakce v Koněvově ulici hovořila, jeho tvrzení svým vyjádřením potvrdila. „Nejsem z Mikulova, ale z jedné z okolních obcí. O nějakém zamýšleném přejmenovávání jsem vůbec netušila. Vím to až od vás. Mně osobně název Koněvova nevadí. Ani nevím, po kom se ta ulice jmenuje,“ kroutila hlavou žena.

Mikulovan Tomáš, který s rodinou v Koněvově ulici bydlí, se pozastavoval nad tím, proč petenti nechtějí přejmenovat i další ulice.

„Stejnou logikou zveřejněnou v petici to znamená, že by se měla přejmenovat i ulice 22.dubna. A jen protože ji osvobodil Sovětský svaz. Budeme přejmenovávat i tuhle ulici? Jako poslední mně absolutně nedává smysl, že by se na petici o přejmenování ulice měli podepisovat lidé, kteří v ulici Koněvova nebydlí. Pan Tichý by se měl zeptat prvně obyvatel ulice, kterých se to týká a až poté podnikat nebo nepodnikat další kroky,“ rozčílil se mladý muž.

Autor petice na jeho výtku zareagoval. „Ulice 22. dubna odkazuje k událostem souvisejícím s koncem druhé světové války a osvobozením Mikulova. To je v pořádku. Samozřejmě, že mi ale vadí i jiné názvy ulic u nás ve městě. Třeba Stanislava Živného, Zdeňka Nejedlého, Majakovského či Gorkého. To jsou vše sovětští prorežimní básníci, to nejsou žádní umělci. Ale nejsou to lidé, kteří by se přímým způsobem podíleli na dovozu režimu do Československa a zabíjení lidí,“ srovnal Tichý.

Společně s dalšími petenty nyní obcházejí ulice města, především pak Koněvovu a její nejbližší okolí, a aktivně sbírají podpisy na petici. Tu je možné podepsat i online.

„V Praze neměli problém poslat pět tisíc lidí na úřad vyměnit si občanku. A tady se bavíme o nižších desítkách, které v Koněvově ulici reálně bydlí. Pokud to dopadne, jsem ochotný babičky, dědečky a nemohoucí naložit do auta a pomoci jim nové doklady zařídit. Nemám s tím problém,“ nabídl dokonce Tichý.

Na reakci mikulovské radnice redakce Deníku čeká. Vyjádření jí mluvčí Markéta Ničová přislíbila.