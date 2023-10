Cestující, kteří využívají železniční trať z Břeclavska na Slovensko, musí počítat s výlukou. Za necelé dva týdny dělníci propojí modernizované části koridoru v obou zemích přes nový most přes Moravu. Dopravci chystají objízdnou trasu přes Hodonín a Holíč, stavbaři budou na propojení pracovat na obou stranách hranice.

Nepřetržitá výluka mezi stanicemi Lanžhot a Kúty potrvá od 13. října do 25. října. | Foto: Skanska Central Europe

Nepřetržitá výluka mezi stanicemi Lanžhot a Kúty je naplánovaná od pátku 13. října. Začne ve čtvrt na deset dopoledne a potrvá do 25. října, a to do tři čtvrtě na pět odpoledne. „Hned na počátku výluky odstraníme stávající trolejové vedení, zrušíme dosavadní propojení protisměrných kolejí a o víkendu přivedeme kolej až k mostu přes Moravu. Na slovenské straně počítáme díky novému mostu a jeho zatěžovacím zkouškám s rozsáhlejšími pracemi, ale budeme mít vše připravené na to, aby se mohl koridor opět propojit po jedné nové koleji na nový most,“ sdělil projektový manažer firmy Skanska Ondřej Zedník.

Na koridorové trati bude po kompletním dokončení modernizace možné zvýšit rychlost vlaků z původních sto dvaceti na sto šedesát kilometrů za hodinu. Zlepší se bezpečnost a plynulost provozu a sníží hlučnost a vibrace. „Na české straně již stavbaři položili nové koleje a vybudovali čtyři nové mosty, trať je zvýšená o tři čtvrtě metru. Důvodem je napojení na nový hraniční most přes Moravu s vyšší polohou i ochrana před pravidelnými záplavami v okolních lužních lesích,“ sdělil Ondřej Šuch, který má ve Skanska Central Europe na starosti komunikaci.

Modernizace trati o délce jeden a půl kilometru mezi Lanžhotem a hranicí se Slovenskem začala loni, práce za bezmála 600 milionů korun bez daně mají na starosti společnosti Skanska a Elektrizace železnic Praha. Investorem stavby je Správa železnic.