Všiml jsem si, že na fotce, kterou jste dával na Facebook, jste měl na sobě roušku. Jaká nyní panují bezpečnostní opatření v jihovýchodní Asii při cestování mezi státy nebo městy?

Na letištích více než polovina pasažérů nosí roušky. Pokud člověk navštívil v posledních čtrnácti dnech Čínu, tak ho momentálně do Singapuru nepustí. Na letištích měří lidem také teplotu. Já jsem si roušku dal ve středu poprvé. Vím, že standardní rouška mě před koronavirem neochrání. Pouze respirátor.

Je v Singapuru, nebo i jinde dostatek roušek?

Poptávka je vysoká, pravděpodobně jsou roušky na mnoha místech vyprodané.

Jak na zprávu o koronaviru reagují tamní lidé?

Je to podle mě trochu přehnaná davová panika. V Evropě, a zejména v České republice se není čeho se bát. Ale kdo nemusí, tak momentálně nelétá. Některé firmy zakázaly nebo výrazně omezily svým zaměstnancům obchodní cesty.

Mají lidé strach?

Ano. Někteří se snaží vyhýbat veřejným prostorům a raději zůstávají doma.

Ovlivňuje to nějak obyčejný život?

Nevšiml jsem si, že by restaurace nebo obchody zavíraly, ale rozhodně je lidí v ulicích a na letištích méně. Například lety do Číny jsou zrušené, ekonomické dopady to bude mít značné.

Přinutila vás aktuální situace ohledně koronaviru k dřívějšímu návratu domů?

Neletěl jsem domů kvůli koronaviru. Budu v České republice necelé dva týdny a doufám, že za tu dobu se situace stabilizuje.