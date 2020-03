O prvních dvou nakažených v Jihomoravském kraji informoval krátce před druhou hodinou odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vzorky odebrané nakaženým testovali ve Fakultní nemocnici Brno. Dvojice se měla na jižní Moravu vrátit z dovolené v Itálii. Jde o otce s dcerou, kteří byli společně lyžovat v Dolomitech. "Odebrali jsme jim vzorky, ukázalo se, že průběh nemoci je u nich spíše lehčí. V současné době nejsou hospitalizovaní, nachází se doma v karanténě," sdělil Deníku přednosta kliniky infekčních chorob Petr Husa.

Kvůli hrozbě koronaviru jsou od středy zavřené brněnské základní, střední školy a vysoké školy. Úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušilo také všechny akce s více než sto účastníky.

Zatímco břeclavské Kino Koruna ruší až do neděle 15. března všechna filmová a divadelní představení i koncerty, ve Velkých Němčicích se hrát bude. „Kino Velké Němčice hraje v pátek 13. března českou filmovou komedii Poslední aristokratka. Vzhledem k opatřením, které vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, bude kapacita hlediště snížena na devadesát míst. Protože bychom rádi umožnili návštěvu všem divákům, kteří o ni projevili zájem, bude se představení hrát dvakrát. První představení bude začínat v pět hodin odpoledne, druhé v původním termínu v půl osmé večer,“ uvedl za pořadatele Miroslav Strouhal.

Jak dodal, všechna dalších představení, která má kino ve svém programu, se budou hrát v již oznámených termínech a neruší se. „Po dobu platnosti opatření ministerstva zdravotnictví však bude vždy kapacita hlediště snížena na zmíněných devadesát diváků,“ upřesnil Strouhal.

Přestože břeclavské Kino Koruna hrát nebude, lidé o vstupenky na koncerty a divadla nepřijdou. „Zůstávají v platnosti – očekávejte náhradní termín. Vstupenky u zrušených filmových představení můžete vrátit na pokladně, nebo se dají použít jako peněžní poukázka v kině na další nákup. Zrušená filmová představení zajistí kino v nejbližším možném termínu,“ uklidnili zástupci kina.

Zrušení všech plánovaných akcí v městském kině na měsíc březen oznámili již v úterý také Mikulovští. Až do odvolání zrušili veškerá divadelní, filmová a hudební představení také v hustopečském kině.

Zájmovou činnost až do odvolání ruší také centra volného času a domy dětí a mládeže. O kroužky přijdou i děti, které docházejí do mikulovského Domu dětí a mládeže. Ten pravidelně navštěvuje na 545 dětí v sedmačtyřiceti kroužcích nejen v Mikulově, ale také v Drnholci, Novosedlech, Březí a Dolních Dunajovicích. „Až do odvolání máme zavřeno," informovalo již v úterý rodiče vedení.

Stejný postup zvolilo taky Centrum volného času Duhovka v Břeclavi a Centrum volného času Pavučina v Hustopečích. „Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se Centrum volného času Hustopeče Pavučina připojuje k opatřením týkajícím se základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a ruší pravidelnou zájmovou činnost, tedy kroužky. Další aktivity budou řešeny individuálně dle povahy,“ sdělil ředitel hustopečské Pavučiny Petr Fridrich.

Zrušit výuku se v návaznosti na opatření proti šíření koronaviru rozhodl i ředitel Základní umělecké školy Břeclav Radek Pudelka. „Na základě doporučení ministra školství Roberta Plagy od 11. března až do odvolání ruším výuku ve všech prostorách Základní umělecké školy Břeclav včetně všech jejích poboček. Současně zakazuji fyzickou přítomnost kteréhokoliv z žáků v těchto prostorách. O zrušeních tohoto ochranného opatření budete včas informováni,“ uvedl ředitel.

Přestože řada mateřských škol na Břeclavsku zůstává otevřených, v některých se rozhodli částečně převzít doporučení ministerstva zdravotnictví a omezit provoz.

Jednou z takových školek je i ta v Podivíně. „Po dohodě se zřizovatelem omezuje Mateřská škola Podivín od 11. března do odvolání svůj provoz pro maximálně nutné případy zaměstnaných rodičů,“ uvedlo vedení školky na svém facebooku.

I přes bezpečnostní opatření v souvislosti s koronavirem se ve čtvrtek 12. března bude konat jednání zastupitelů ve Velkých Pavlovicích. „Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by nás bylo více než padesát, nemám důvod zastupitelstvo rušit,“ okomentoval starosta města Jiří Otřel. Zastupitelé se s obyvateli sejdou v zasedací místnosti radnice od šesti hodin večer.

Lékaři v kraji už na přítomnost infekce koronaviru vyšetřili přes osmdesát lidí. Jen během úterka jich otestovali třiadvacet. U devětapadesáti pacientů byla nákaza vyloučena, u zbylých dvaadvaceti odborníci čekali na výsledky. Právě u dvou z těchto testovaných se nákaza potvrdila.