Andree Petříkové je třiatřicet let. Její dlouholetý partner Uwe je Němec. Společně žijí a pracují střídavě v Německu, Švýcarsku a Norsku. Podle ministerstva zdravotnictví tedy v takzvaných rizikových státech.

Momentálně pracují až do konce března ve Švýcarsku. „Po Velikonocích jsme chtěli jet k našim do Česka. Zůstaneme ale o čtrnáct dní déle a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Když odjedu domů, kde mám trvalý pobyt, už se nebudu moci vrátit za Uwem do Německa. Zatím proto vyčkáváme,“ říká Petříková.

Ve Švýcarsku se podle svých slov cítí bezpečně. „Trošku jen nerozumím těm bezpečnostním opatřením, která se zavádějí. Nedávají mi smysl. Pětasedmdesát tisíc Italů, pendlerů, jezdí do Švýcarska pracovat. Na ty se uzavření hranic nevztahuje. V Česku je to stejné s lidmi, co přejíždějí denně hranice za prací do Rakouska,“ kroutí hlavou mladá žena.

Prodavačka na Slovensku

V podobné situaci je i Natálie Harmáčková. Již roky žije s přítelem – Slovákem – na Slovensku, kde pracuje jako prodavačka. „Nemám na Slovensku trvalý pobyt. Proto za rodiči ani vycestovat nesmím. Nemohla bych se totiž vrátit zpátky za přítelem. Možná je to i dobře. Pracuji jako prodavačka, denně potkávám přímo stovky lidí. Kvůli nařízenému dress code nesmíme v práci nosit roušky. Pokud bych koronavirus měla chytit, nerada bych rodiče nakazila,“ prozrazuje Harmáčková.

Obě věří, že se situace uklidní a své rodiny budou moci brzy bez omezení navštívit.