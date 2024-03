Titul šampiona si mezi bílými víny odvezl do Hlohovce Tomáš Kostelník za svůj Muškát žlutý. Mezi červenými víny zase dominoval Cabernet Moravia od Milana Moudrého z Moravského Žižkova.

„Které víno mě nejvíce zaujalo? No můj Tramín, jak mně ho ti chlapi špatně ohodnotili,“ usmíval se šibalsky Vojtěch Kurial, spolupořadatel jednoho z prvních koštů, které se na Břeclavsku letos konají.

Nálada na koštu byla skutečně uvolněná. „Velkou měrou se na tom podílejí i naši nalévači. Všude jinde mají krásné mladé dívky a ženy v krojích, my máme už dvaadvacet let tytéž muže z obce Šumice za Uherským Brodem. Podívejte se, jak nám krásně zestárli! Vždyť ty dívky v sukních by nám jen shazovaly flašky,“ vyprávěl Kurial.

Zatímco na řadě koštů hodnotí komise na mezinárodní stobodové stupnici, v Poštorné zůstali věrní tradici. „Máme dvacetibodovou. Jsme konzervativní. Chlapi sedí u stolu, vykládají si a nakonec vína obodují. Jednoduché to ale letos neměli. Sešly se nám tu opravdu výtečné vzorky,“ chválil jeden z pořadatelů.

A další, Vratislav Knesl, jen přitakával. „Dle mého je naprostým skvostem právě vítězný Muškát žlutý. Velmi pěkné víno je i Cabernet Moravia, který vyhrál mezi červenými víny. A spousta dalších. Vybrat šampiona bylo obzvlášť obtížné,“ zmínil Knesl.

Poštorenský kulturní dům patři v sobotu místní výstavě vín.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Vína letošního ročníku jsou podle Poštorenských vinařů povedená. „Hrozny byly velmi dobré. A to jak v cukernatosti, tak i ve zdravotním stavu. Na naší výstavě je dobře vidět, že se spousta červených vín dostává do přívlastků, i modré hrozny nám totiž začínají na jihu Moravy krásně dozrávat. Hodně se rozšiřuje odrůda Merlot, která je vyloženě tou, jež potřebuje teplo, aby dala mošt o požadované cukernatosti,“ pochvaloval si Kurial.

Spokojení se vzorky byli i návštěvníci. Třeba parta čtyř přátel z Břeclavi a Milovic. „Musím uznat, že v Milovicích máme vína lepší! Trošku mě mrzí, že tady nemají rozdělené, která vína jsou sladká, která suchá, a která polosuchá. Poslední dobou jsem na ta sladší,“ pošťuchovala svoje kamarády Světlana Brázdová.

Simona Talašová její přesvědčení zdůvodňovala. „Rozhodně je to v půdě. Vína z Pálavy, kde máme hodně vápence, jsou nejlepší. A je jedno, jestli pijete ta od nás, z Pavlova nebo z Horních a Dolních Věstonic,“ hodnotila žena.

Tomáš Hradil i Irena Zobačová, oba Břeclavané, byli ve svých soudech mírnější. „Piji všechny odrůdy. Nejraději mám asi ryzlinky. Kamarádky jsme sem vzali záměrně, aby vína porovnaly. Ta v Milovicích jsou samozřejmě skvělá. Ale ta, která jsem měla už tady v Poštorné, jsou taky moc dobrá. Kolikrát ta, která mají nižší hodnocení, podle mě vynikají,“ zmínila Zobačová.

Ocenění

Šampion - bílé víno : Tomáš Kostelník, Hlohovec, Muškát žlutý

: Milan Moudrý, Moravský Žižkov, Cabernet Moravia Putovní pohár Vojtěcha Kuriala za nejlepší růžové víno - Martina Horníková, Poštorná, Zweigeltrebe rosé

