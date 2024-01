Na farníky, kteří vstupují do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, nově dohlíží sama jeho patronka. A to z nových vitráží, kterých se Velkopavlovičtí dočkali krátce před Vánoci.

Kostel ve Velkých Pavlovicích zdobí nové vitráže. | Video: Deník/Iva Haghofer

Kromě Madonny zdobí průčelí kostela také hvězda, tedy symbol Vánoc. „Vitráže pro náš kostel vytvořil známý umělec Karel Rechlík, který má s jejich tvorbou už z minulosti velké zkušenosti. Obě okna s vitrážemi by v budoucnu mělo ještě doplnit podsvícení,“ řekl Deníku nový velkopavlovický farář František Putna.

Další vitráže by v oknech kostela měly přibýt do Velikonoc. „A to dvě menší z boku. Pokračovat pak chceme i s dalšími okny. Zanedlouho by tak měl mít kostel kompletně nová okna s moderní nadčasovou výzdobou,“ prozradil farář.

VIDEO: Krásný počin ve Velkých Pavlovicích, Vánoce tam zkrášlil betlém ze šustí

Vitráže vyšly farnost na stovky tisíc korun. Část peněz darovalo město, část mezi sebou vybrali i sami farníci. „Jen na konci roku nám na vitráže lidé darovali na devadesát tisíc korun. Myslím, že mají být na co pyšní. Kostel bude krásný i díky nim,“ usmíval se velkopavlovický duchovní.