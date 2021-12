Zpět do jejích útrob se po pečlivém prozkoumání památkáři vrátila i vzácná zapečetěná pamětní schránka s dobovými dokumenty, kterou při rekonstrukci věže místní objevili a po více než sto letech otevřeli. „S památkáři a panem farářem Slavomírem Bedřichem jsme pečlivě vrátili dokumenty do původního tubusu od nejstaršího po nejnovější. Ovšem odřezané víko jsme již necínovali a nezapečetili, protože jsme původní tubus vložili do nového s větším průměrem. Do prostoru jsme potom uložili další tři další listiny. Jednu sepsala diecéze, druhou farnost a třetí jsme uložili za obec Rakvice,“ přiblížil starosta obce Radek Průdek.