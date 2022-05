Vše způsobila porucha části oběhového čerpadla, která je potřebná pro odvodnění. „Vzhledem k tomu, že projekt vůbec neřešil zabezpečovací systém či jakoukoliv signalizaci nastupující hladiny vody v podzemní strojovně, nemohla obsluha poruchu včas odhalit, a zabránit tak zatopení celé strojovny,“ uvedl mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Že něco není v pořádku, zjistila obsluha až druhý den při pravidelné prohlídce, kdy už byla strojovna zaplavená. „V projektu řešené a dodané odčerpávání vody ze strojovny nebylo schopné takové množství vody zvládnout,“ pokračoval Ryšánek.

Mikulovští loni za opravy koupaliště zaplatili na sedmdesát milionů korun. Místní jsou proto ze vzniklé situace v rozpacích. „Zarazilo mě to. Rozsáhlá havárie takto brzo po rekonstrukci? Koupaliště může vydělávat nejvýše tři čtyři měsíce v roce. Je po kompletních velkých opravách a když začíná sezona, přijdou závady a nelze ho otevřít. To se tedy ta investice vyplatila. K tomu opravdu není co dodat, je to velmi nešťastné,“ okomentovala kupříkladu Jitka Zajícová.

Konec jedné éry, mlýn jde k zemi. Mohlo to být i jinak, zní od Břeclavanů

Radnice společně s provozovatelem, městskou společností Tedos, zahájila reklamační proces se zhotovitelem a zadala zpracování znaleckých posudků. „Nyní jsme ve fázi vytváření právního názoru na celou záležitost. Znalecké posudky by měly být hotové ve druhé polovině srpna,“ nastínil pro Deník Rovnost Michal Kramář, vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání mikulovské radnice.

Koupaliště je stále v záruce. Prokáže-li se chyba na straně zhotovitele, jímž je společnost Metrostav, bude po něm město požadovat řešení. „Podle předběžných zjištění je velmi pravděpodobné, že má projekt vady. Proto byl jeden ze znaleckých posudků zadaný na posouzení projektové dokumentace zpracované v letech 2018 až 2019. Zpracovatelem dokumentace nebyl zhotovitel, ale jiná projekční firma,“ upřesnil Kramář.

Deník Rovnost má k dispozici reakci zhotovitele. „Reklamaci odmítáme z důvodu nevhodné manipulace,“ stojí v prohlášení, pod nímž je podepsaný vedoucí projektu Ondřej Kučera.

Plné košíky jahod: na samosběr si u Moravského Žižkova přivstaly stovky lidí

Zda se v letošní sezoně vůbec koupaliště otevře, je nejisté. „Situace není vůbec jednoduchá, zejména z právního hlediska. Město má samozřejmě zájem, aby koupaliště co nejdříve sloužilo lidem. Na druhou stranu by nemělo zbytečně oslabovat svoji právní pozici vůči zhotoviteli a zpracovateli projektové dokumentace. Pokud posudek prokáže předpokládané vady projektu, bude muset město činit kroky k tomu, aby se tato situace v budoucnu neopakovala. To by znamenalo dodatečné úpravy technologické a elektrické části projektu. V současné době na to nelze jednoznačně odpovědět,“ připustil Kramář.

Za mrzutou označila situaci také Mikulovanka Eliška Dudová. Zvlášť z pohledu možností k letnímu koupání ve městě pod Pálavou. „Pro místní občany je to problém. Prakticky jsme odkázaní na soukromé zdroje, protože i lom na Janičově vrchu, který dříve sloužil místním pro rekreaci na vlastní nebezpečí, začali okupovat neukáznění turisté a návštěvníci města. Tak to z bezpečnostních důvodů omezili pro ty, kteří si stihnou koupit lístek nebo vystát frontu a čekat, než odejde nějaký devětadevadesátý návštěvník, aby jiného vůbec vpustili do areálu. A městské koupaliště? To raději ani nekomentuji," kroutila hlavou žena.