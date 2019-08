Koupaliště až do odvolání uzavřeli. Kvůli počasí

Hustopeče – Až do odvolání je uzavřené hustopečské koupaliště. Důvodem je nevhodné počasí. Zájemci si ráno mohou přijít od šesti do osmi hodin ráno zaplavat do krytého bazénu.

Hustopečské koupaliště - ilustrační foto. | Foto: Dagmar Hyclová

Ten bude pro plavce otevřený také od dvou do sedmi hodin odpoledne.

Autor: Iva Haghofer