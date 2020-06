Koupání v Mikulově? Zastupitelé rozhodnou, zda otevřít opravený bazén

Mikulovští zastupitelé by měli na svém zasedání 24. června rozhodnout, zda se tamní letní koupaliště letos otevře návštěvníkům. To nyní prochází rekonstrukcí, která by město bez daně měla vyjít na něco málo před šedesát milionů korun.

Mikulovské koupaliště Riviéra. | Foto: město Mikulov