Toho doplnil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. „Hladina vody v lomu je na nejvyšší úrovni za poslední tři čtyři roky. Obvod pláže je tedy hodně krátký a není zde žádné místo na větší soukromí,“ poznamenal.

Za povolením koupání naostro stála tehdejší správkyně lomu Ertlová. Pro Deník loni společně s Janou Long, která s provozem vypomáhala, zdůvodnila, proč.

„Jsou tací, kteří řeknou, že jde vlastně o skvělý nápad, zajásají, svléknou plavky a skočí do vody. Někteří se podivují a ptají se, zda to myslíme vážně. No a třetí skupinu tvoří lidé, kteří si myslí, že jsme se zbláznili úplně. Koupat se nahá je přitom příjemnější a celkově báječnější, jde i o prožitek napojení se na přírodu. Navíc do vody neunikají žádné chemikálie z pracích prášků, ve kterých se zpravidla perou i plavky,“ shrnula Long.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in V lomu upřednostňují ekologicky odbouratelné opalovací krémy.

Lom na Janičově vrchu bude jeho nový správce provozovat po dobu tří let. A to z většiny v podobném režimu, jako tomu bylo doposud. „Jde o maximální počet sta lidí v areálu, kompletní hygienické zázemí včetně čtyř toalet, dodržování čistoty a pořádku a upřednostňování ekologicky odbouratelných opalovacích krémů. A samozřejmě regulovaný vstup od devíti hodin od rána do sedmi do večera. Jak bude správce regulaci zajišťovat, necháváme na něm. Z logicky věci jde ale o vybírání vstupného, jehož výši si nájemce určuje sám, a důsledné počítání příchozích,“ připomněl Kmet.

Ceník zůstává neměnný. Za hodinu pobytu v lomu zaplatí lidé v době od devíti hodin od rána do sedmi do večera padesát korun. Přijít se vykoupat mohou od šesti do devíti ráno zdarma. Stejně tak je zdarma i večerní koupání.