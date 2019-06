Krumvíř - Je horké sobotní odpoledne. Okolí přírodního amfiteátru v Krumvíři se pomalu plní milovníky nejen folkloru, ale i dobrého vína. A právě ochutnávka bílých i červených moků z hroznů otevírá tradiční folklorní festival Kraj beze stínu.

Po příchodu do areálu vítá návštěvníky hned několik stánků vinařů z Krumvíře, Zaječí, Milotic či Moravského Žižkova. „Vína jsou vynikající, ale v takovém horkém počasí mě moc neosvěží. Možná si udělám střik,“ směje se třeba Petr Michálek. Cinkání skleniček ale najednou přehluší líbivé tóny cimbálu, basy a houslí. To se do hraní pustila Cimbálová muzika Primáš, která doprovází Mužský sbor z Krumvíře a Dobrý ročník z Velkých Bílovic. Vzduchem se přitom line lahodná vůně grilovaných specialit.