Břeclav, Brno - Politické strany na jihu Moravy končí předvolební kampaně. Zbytečně za ně utratily miliony korun. Sněmovna včera zablokovala konání podzimních voleb.

Ilustrační snímek. | Foto: Archiv VLP

Billboardy, nafukovací balonky, pódia na náměstí, oranžové růže. Tomu je konec. Předčasně. Překvapivý názorový obrat sociálních demokratů včera odsunul podzimní volby na příští rok.



Krajští lídři nadávají, protože za kampaň dali miliony korun. Nikdo z nich ale neví, kolik přesně. Ztráty teprve sčítají. Šéf občanských demokratů a jejich jihomoravský lídr Mirek Topolánek na protest proti rozhodnutí sněmovny včera složil svůj poslanecký mandát.



„Jiří Paroubek selhal. Politik, který během večera změní názor a poruší všechny dohody, nemůže být pro nikoho důvěryhodný,“ řekl Topolánek. O tom, kdo teď povede kandidátku jeho partaje, zatím nechce mluvit.



Kritikou sociálních demokratů nešetří ani bývalý hejtman Stanislav Juránek, který stojí v čele křesťanských demokratů na jižní Moravě. „Mrzí mě, že politici nedokáží stát za svým slovem. Doufám, že lidé nezapomenou, kdo tuto situaci způsobil,“ uvedl Juránek.



Přípravy na volby pro něj prozatím končí. „Ostrou kampaň odkládáme. Bohužel se nás to citelně dotklo, protože jsme už utratili skoro všechny peníze,“ povzdechl si Juránek.



Sociální demokraté tvrdí, že za jejich obratem stojí snaha zachovat aspoň částečnou důvěru v politiky.



„Nechtěli jsme opakovat blamáž u Ústavního soudu. Otřáslo by to vírou v demokracii,“ řekl místopředseda sociální demokracie a její jihomoravský lídr Bohuslav Sobotka. S volební kampaní strana na jihu Moravy zatím končí.



Kampaň zastavuje i TOP 09. „Už oddálením voleb ztratila svou dynamiku. Peníze jsou v tomto případě až na druhém místě, i když pro nás jako pro stranu podporovanou hlavně příspěvky lidí, je to bolestné,“ řekla jednička jihomoravské kandidátky TOP 09 Anna Putnová. Ani ta neví přesně, kolik kampaň dosud stála, ale víc než to ji trápí, jak zvrat zapůsobí na voliče.



Kampaň zastavují i komunisté. „Její velkou část tvořila setkávání s voliči v běžném životě. To ale děláme normálně, takže se pro nás zase tak moc nemění,“ řekla Zuzka Bebarová­-Rujbrová, jednička jihomoravských komunistů. Strana podle ní asi zruší velké předvolební mítinky.



Mezi ty, které včerejší nečekaná situace potěšila, patří Strana zelených. „Chceme připravit kvalitní rozpočet na příští rok a v tom nám oddálení voleb pomůže,“ řekl jihomoravský lídr strany a její předseda Ondřej Liška.



Zelení podle něj nepostavili kampaň na billboardech, ale na kontaktu s lidmi. „A to nás nic nestojí,“ zdůraznil Liška. Změnu postoje sociálních demokratů chápe politolog Martin Bastl. „Kdyby někdo rozpuštění sněmovny opět zpochybnil, nastal by chaos s devastujícími následky. A sociální demokraté si to uvědomili,“ hájil stranu Bastl.



S jeho názorem ale mnoho lidí nesouhlasí. „Paroubek to udělal jen proto, aby se déle udržel u koryta. Drží celý stát jako rukojmí. Jsem z toho všeho znechucená,“ zlobila se Brňanka Zuzana Pečará.

MARKÉTA FORRÓ

PETR JEŘÁBEK