Dvaadvacetiletá rodačka z New Jersey, země na východním pobřeží Spojených států amerických, funguje od září na místním gymnáziu a střední odborné škole v tandemové výuce jako asistentka v hodinách anglického jazyka. „V květnu jsem dokončila školu a nevěděla, co dál. Protože jsem si na měsíc vyzkoušela výuku angličtiny na Madagaskaru, říkala jsem si, že bych mohla využít možnosti stipendia a v učení pokračovat. A to i přesto, že jsem původně vůbec učitelství nestudovala. Studovala jsem neurologii a ráda bych se stala doktorkou,“ vypráví sympatická žena.

Je jednou ze třiatřiceti asistentů, kteří letos pomáhají jako rodilí mluvčí s výukou žáků a studentů v různých koutech republiky. „Angličtina lidem skutečně může otevírat dveře. Musím říct, že moji svěřenci jsou jazykově velice dobře vybavení. Spíš než s jejich nevědomostí bojuji s tím, že si příliš nevěří. Podceňují se přitom zbytečně,“ poznamenává Nies, která u mikulovských studentů vyzdvihuje uvolněnost v hodinách.

Do České republiky se nedostala náhodou. Vybrala si ji. „Studovala jsem během covidové doby tři měsíce v Praze. Hrozně se mi tu zalíbilo. Když jsem se pak dozvěděla o tom, že bych díky stipendiu mohla působit rok v nějaké evropské zemi, vybrala jsem si právě Českou republiku,“ přibližuje dvaadvacetiletá Američanka.

Že se její cílovou destinací stane Mikulov, se však dozvěděla zhruba dva měsíce před odjezdem. „Hned jsem vytáhla mapu a začala studovat, co je to vlastně za oblast. Cítím se poctěna, že jsem zrovna tady. Byli se za mnou podívat kolegové asistenti z Tábora, Šumperka a Kolína a říkali, jak se mám, že je tady tak krásně. Upřímně mi záviděli,“ směje se Nies.

Lednicko-valtický areál ostatně mladá Američanka, kterou si pod svá ochranná křídla vzaly letošní maturantky gymnázia, již projela křížem krážem. „Byla jsem ve Valticích, kde mám kamarádku, stejně tak v Břeclavi, v Lednici, ale i v Brně,“ vyjmenovává Nies, která týdně pomáhá odučit asi patnáct hodin.

Jižní Moravu samozřejmě poznala také jako vyhlášený vinný kraj. „Upřímně řečeno, víno jsem do té doby nikdy neochutnala. Docela mi ale zachutnaly i ostatní likéry a destiláty jako meruňkovice, slivovice nebo mandlovice. Nikdy neodmítnu, když mě někdo pozve. Beru to jako projev spřátelení se,“ usmívá se potutelně mladá Američanka.

Otevřená je všem chutím i co se jídla týče. „Doopravdy se nebráním ničemu, ani typicky české stravě. Jen křenová omáčka mi moc nezachutnala,“ ošívá se při vzpomínce na nedávný oběd ve školní jídelně.

A jaká že je znalost její češtiny? „Slovíčka se učí velice rychle a má krásnou výslovnost,“ shodují se angličtinářky Jana Levai a Jitka Švecová.

Některá slova a věty už Nies skutečně pochytila. „Hezký víkend nebo učím se česky už říci umím. Vaše písmeno ch mi ale zatím moc nejde,“ směje se dvaadvacetiletá žena.

Nies bydlí v bytě, který má k dispozici škola. První dva týdny předtím, než začala škola, strávila u angličtinářky Levai. „Měly jsme možnost se poznat a spřátelit se. Je to pohodová holka, která se nebrání žádným změnám, a kterou ani kulturní šoky nevyvádějí z míry. Myslím, že pro naši školu je jedině velkým přínosem. Každý den je výuka jiná, doplňujeme se. Pro děti je to oživení,“ pochvaluje si spolupráci v tandemové výuce učitelka.

Na začátku září Nies prošla většinu tříd gymnázia i střední odborné školy. Sama si pak poskládala hodiny podle toho, kde měla pocit, že by byla přínosem. „Vždy má připravenou nějakou prezentaci, kde kupříkladu vyvrací zažité stereotypy. Z poslední doby mi utkvěla prezentace o tom, co si Evropané myslí o amerických studentech na středních školách,“ uvádí na příkladu Levai, která sama shodou okolností žila čtrnáct let v New Jersey.

Do projektu Fulbrightova programu se Mikulovští pokoušeli zapojit již před lety. Vyšlo to však až nyní. „Jazyková vybavenost našich studentů je pro nás naprosto zásadní. Za každý projekt tohoto typu jsme rádi, a rádi se do něj zapojujeme,“ doplňuje ředitel školy Roman Pavlačka.