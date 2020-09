Někteří Hustopečané ovšem kritizují, že cesta přímým spojem zabere delší dobu, než cestování s přestupem v Šakvicích. „Bude komfortnější, ale kdyby ponechali lokálku a investovali jinde, byli bychom na tom lépe,“ míní Kamil Konečný. Náklady na modernizaci vyjdou na 1,6 miliardy korun.

Náměstek hejtmana Roman Hanák uvedl, že z Hustopečí i nadále pojedou autobusy navazující na rychlíky v Šakvicích. „Lidé mohou jet buď autobusem do Šakvic a rychlíkem do Brna, což trvá osmatřicet minut nebo osobním vlakem z Hustopečí do Brna, což vyjde asi na čtyřiačtyřicet minut,“ vyčíslil.

Hanák navíc poznamenal, že v první fázi sice po trati pojedou starší vlaky Českých drah, ale do budoucna ji obslouží i nové železniční soupravy, jejichž nákup Jihomoravský kraj odstartoval loni. Na koleje vyrazí podle něj v roce 2022. „Počítáme s tím, že se po jejich zavedení doba jízdy drobně zkrátí," sdělil mluvčí Kordisu Havlík.

Vlaky z Hustopečí do centra Brna pojedou ve špičce každou půlhodinu. „Dopoledne, večer a o víkendech každou hodinu," přiblížil Havlík.

Modernizace trati se nyní přesunula z Hustopečí do Šakvic. „Vzniká tam nový podchod, který umožní bezbariérový přístup na nástupiště a vytvoří bezpečnou cestu od autobusového terminálu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

V Hustopečích železničáři postavili dvě bezbariérově přístupná nástupiště a vznikají na nich přístřešky. „Práce pokračují podle harmonogramu," doplnila Friebová. Hotovo má být v lednu 2021. Po posledních pracích tamtudy vlaky projedou až devadesátikilometrovou rychlostí.