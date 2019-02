Charvátská Nová Ves – O sobotním podvečeru se Charvátskou rozléhá muzika a v ulicích je vidět krojované páry. Prostory sokolovny se začínají plnit těsně před osmou. O půl deváté už je většina stolů obsazena, hosté si pochutnávají na svátečních koláčcích, víně a chlebíčcích a program je také v plném proudu. Místní krojovaný ples začíná složitým křížovým pochodem.

Na řadu přichází i tradiční moravská beseda, letos moravská. Pro některé návštěvníky je tento výběr tanců možná trochu netradiční. „Překvapilo mě, že tady letos tančili moravskou besedu, protože u nás byla česká. Ale co mě překvapilo nejvíc, byl jejich křížový pochod a následující mazurka. My nic takového nemáme," komentuje dění členka přespolní chasy.



Tady ale neobvyklost nekončí. Více nám to přibližuje jeden ze členů Charvátské chasy, Ondřej Kober.„ My tady letos máme jen dvě stárky. Ono to funguje tak, že máme většinou dva kluky, ale když to odmítnou, tak si zvolíme holky. Nemáme dva páry, jak je to obvyklé jinde. Vlastně, stárka mi teď říkala, že zvolení proběhne za chvíli,“ upozorňuje.



A skutečně, asi o půl hodiny později volí přímo na tanečním parketu. Po chvilce domlouvání už je znám výsledek – na tento rok převezmou vedoucí roli dva chlapci.