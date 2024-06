Hodiny bez sezení, bez návštěvy toalety, v kožených vysokých botách s teplými ponožkami a silnými pletenými punčochami a barevným kotúčem na hlavě, který ale díky drátkům často nepříjemně tlačí. Když začala před pěti lety nyní dvacetiletá Adéla Kalivodová z Rakvic na Břeclavsku chodit v kroji, tohle všechno věděla. Z úcty a lásce k tradici se přesto rozhodla, že bude jednou z dívek, které převezmou žezlo od starších děvčat, a bude se tak podílet na udržení folkloru ve svojí obci.

V kroji chodila už jako malá holčička. „Měla jsem potom ale pauzu a znovu jsem za mamkou přišla až ve čtrnácti s tím, že chci chodit. Moc nadšeně se netvářila, spíš byla vyděšená. Ale babička měla radost. Vzpomínám si, že jsme s kamarádkami začaly jezdit různě po okrese, kde se hody konaly. Začalo nás to hodně bavit, a tak jsme nakonec do kroje šly všechny,“ vypráví usměvavá mladá dáma.

První rok ovlivnila pandemie covidu. „Hody se tehdy nekonaly, šli jsme jen v průvodu obcí,“ rozpomíná se Kalivodová, která se učila tančit u legendárního břeclavského folkloristy Jaroslava Švacha.

Jen škrobení zabere týdny

Přípravy na hody každoročně startují pro děvčata v krojích nezřídka několik týdnů předem. „Jen škrobení zabere týdny. Neděláme to totiž sami, ale vozíme kroj k paní, která ví, jak na to. My bychom nevěděly, jak sukně naškrobit a naskládat. Zhruba tři dny předtím je ale třeba vše nažehlit,“ přibližuje Adélina máma Jarmila Kalivodová.

Oblékání do kroje zpravidla vezme zhruba hodinu času. Někdy i více. „Někdy se totiž něco nevyvede a je nutné kroj kompletně vysvléct,“ podotýká Jarmila Kalivodová.

Nejprve si děvčata obléknou plátěnou spodničku, bílé silonkové punčochy a silné pletené punčochy. Na nohy si natáhnou teplé zimní ponožky, na které ještě obují na míru ušité kožené vysoké boty. „Vedro je v nich šílené, ale když jsou dobře ušité, tak netlačí,“ zmiňuje Adéla Kalivodová.

Celý obývací pokoj Kalivodových se zhruba na týden stane pomyslnou šatnou. Zaskládaný je vším, co ke kroji patří. „Máme šest sukní, pod které dáváme takzvaný trčák. To aby sukně hezky trčely tak, jak mají. Punčochy mají děvčata v pase na podvazcích. A pod nimi silonky. Jít na toaletu je tedy na prosto nemožné. Když je ale venku vedro tak, jako teď, tak stejně vše vypotí. Musejí pít zkrátka po troškách,“ říká Adélina máma.

Kroje mohou dědit generace

Nezřídka se někomu v kroji udělá špatně. „Nejen děvčatům, ale i klukům. Kalhoty, kterým se říká žlutice, jsou totiž filcové, je v nich tedy hrozné horko,“ poznamenává Jarmila Kalivodová.

Pořízení Adélina kroje vyšlo rodinu na zhruba padesát tisíc korun. Pokud se s ním nic nestane, může se dědit po generace. „Jsem účetní, takže náklady mám spočítané přesně. Část kroje jsme kupovali, zbytek nechávali dělat nový. Třeba kotúč na hlavu, sukně i boty,“ vyjmenovává dívčina máma.

Už pátým rokem chodí v kroji v Rakvicích také dvacetiletá Adéla Kalivodová. Podívejte se, jak vypadá její oblékání. | Video: Deník/Iva Haghofer

Kroje mají rakvická děvčata typicky v jemných pastelových barvách. O každém ze tří hodových dnů si oblékají jiný. „Já mám na sobotu zelený a na neděli pak fialový. V pondělí chodíme všechny ve vapérkách, což jsou sukýnky ušité z molu,“ ukazuje Adéla Kalivodová.

Do kroje jí pomáhá babička s mámou. Přičiní se ale i táta František. „Jeho chvíle slávy nastane vždy, když je potřeba nasadit kotúč. K tomu je totiž nutná mužská síla. Přidělává se pomocí drátků. A pak taky v úplném finále, kdy Adélce pucuje boty,“ směje se Jarmila Kalivodová.

Vyrazili na letošní krojované hody

Sednout si děvčata často nemohou řadu hodin. „Když nemůžeme vydržet, tak si klekneme. Nebo roztáhneme nohy a sedneme si na lavičku nebo barovou stoličku. Ale spíš ne, protože by se buď pokrčily sukně, nebo se vytlačila kolena,“ prozrazuje dívka v kroji.

Těžkou hlavu mají děvčata snad jen z kotúče. „Neváží moc, ale drát tlačí na hlavu. Proto je nutné ho podkládat. Někdo má molitan, no my jsme třeba použili nastříhanou vycpávku z podprsenky. Tu jsme podlepili pod drát,“ ukazuje vychytávku máma Jarmila.

Fotogalerie: Už pátým rokem chodí v kroji v Rakvicích také dvacetiletá Adéla Kalivodová. gallery 95 fotografií

O letošních krojových hodech vyráží tančit pod máju do venkovního areálu rakvické sokolovny společně s Adélou a jejím partnerem dalších patnáct párů. Doplňuje je pětice sklepníků.